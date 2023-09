Maria De Filippi, colpita nel profondo del cuore | “Mi hanno rovinato”: denuncia a pochi giorni da Uomini e Donne

“Mi hanno rovinato”, la frase che lascia sconvolta Maria De Filippi. L’ha pronunciata proprio lei.

La regina indiscussa delle Reti Mediaset, nonché una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani di ogni età, colpita al cuore. La frase riferita alla sua trasmissione non è delle migliori, anche se in realtà riguarda l’esperienza di una sua indiscussa protagonista che ha vissuto lì.

Fatto sta che riceverla non fa ovviamente mai piacere e ancora meno se sei a passo dalla messa in onda delle nuove puntate che sono assai attese. Diciamo che i telespettatori sono rimasti sconvolti sapendo quanto amore la vedova Costanzo ci metta nel suo lavoro con il suo affiatatissimo team lavorativo.

In ogni caso può capitare che un partecipante non sia contento di ciò che ha vissuto in studio magari perché non ha ottenuto quello che voleva o non era in quel momento nello stato mentale giusto per vivere bene e in maniera serena, oltre che anche divertente, quell’esperienza. Un’esperienza per la quale ogni anno tante persone affrontano selezioni e veri casting.

Maria De Filippi colpita al cuore da un commento

Fatto sta che non sempre le cose vanno come pensiamo. Ci possono essere dei cambi di percorso. Inoltre quando si è sotto i riflettori, e lo si è pure quasi ogni giorno, può anche capitare di tornare in mente a quelle persone che fino a poco tempo prima non ci calcolavano più di tanto oltre che solleticare l’attenzione dei temutissimi leoni da tastiera. E ora ad essere colpita al cuore è Maria De Filippi.

Inoltre quando si decide di trovare l’amore a Uomini e Donne all’interno del Trono Classico come corteggiatrice e poi, pochi mesi dopo, si accetta di diventare tronista ecco che l’attenzione dei media si concentra tantissimo su di te. Ed è quello che è capitato a lei che a un certo punto ha deciso di abbandonare anzitempo il trono senza fare alcuna scelta. Avete capito di chi stiamo parlando?

Federica Aversano, la sua dura e triste confessione

Della splendida Federica Aversano che di recente ha lasciato una lunga intervista per Iollo. magazine dove ha parlato della sua esperienza al famoso dating show. ” In realtà è stata un’esperienza che non ho vissuto con il dovuto divertimento e serenità, avevo sottovalutato le conseguenze di chi non fa più parte della mia vita, ma puntualmente tende a rompermi le gambe”, queste le sue parole.

Parole decisamente molto forti alle quali ne sono seguite ben presto altre: ” Delle persone hanno voluto rovinarmi quell’esperienza, ne ho pagate le conseguenze anche dopo”. In ogni caso la molla che l’ha indotta ad andarsene da Uomini e Donne è stato altro. ” Quando poi ti toccano tuo figlio, lì non ci vedi più e non pensi più a niente, sono andata via perché esausta”. E i fan ora hanno il cuore a pezzi.