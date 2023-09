Gianni Sperti, l’addio è arrivato come un fulmine a ciel sereno | Il commento: “Mi mancherai tanto”

Gianni Sperti, momento difficile, doloroso e molto toccante per l’opinionista. Gli mancherà tanto.

Sono partite da più di una settimana le registrazioni della nuova e super attesa stagione di Uomini e Donne. Confermatissimo nel ruolo di opinionista il bravo e accorto Gianni Sperti. Il ballerino tornerà dunque a brevissimo sul Piccolo Schermo dal lunedì al venerdì per l’immensa gioia dei suoi tanti estimatori.

Sui Social, in particolare su Instagram, sia tramite la condivisione di post che il caricamento di Stories, ama mostrare attimi della sua vita privata. Tuttavia non eccede mai in tale direzione dal momento che è in realtà un uomo molto riservato. Sappiamo tuttavia che sia ancora single e che stia bene così.

Sovente gli si attribuiscono nuove fiamme e flirt che poi lui puntualmente smentisce. Ha un ottimo rapporto con i fan con i quali tende ad avere un costante legame, anche tramite la gustosa opzione di farsi fare delle domande. Lui cerca sempre di rispondere con tanta schiettezza, senza nemmeno fare mancare delle risposte ironiche o belle pepate, a seconda della situazione.

Gianni Sperti, il difficile addio per lui

Ora però sta vivendo un momento molto doloroso. Non ha voluto nascondere il suo dolore, che è davvero molto forte e profondo, ai suoi numerosissimi followers . Ha così dedicato un tenero messaggio a quella splendida e dolcissima creatura che non fa più parte di questo mondo. E la dipartita è decisamente molto fresca e recente.

A lui manca già ed è cosciente ovviamente del fatto che hanno trascorso degli splendidi momenti insieme e che lui ricorderà per sempre. Ora però non è ancora giunto, come è normale che sia, il momento dedicato espressamente al ricordo, ma quello del pianto. E sono lacrime copiose e decisamente molto amare.

“Mi mancherai tanto”, il messaggio per Oscar

“Mi mancherai tanto, ciao Oscar”, queste le sue parole alle quali ha aggiunto uno smile piangente. Oscar era il suo adorato cagnolino, compagno di momenti divertenti e spensierati. Chi ha un cane con il quale vive in simbiosi prova un dolore lacerante quando scompare perché per lui era ormai parte della propria famiglia.

Svegliarsi al mattino e addormentarsi la sera senza sentirlo muoversi in casa o in giardino. Non uscire più con lui per una passeggiata, occuparsi del suo bagnetto e della sua alimentazione, è qualcosa che spezza i cuori. Stesso discorso per chi possiede un gatto. Ovviamente i suoi fan si sono immediatamente stretti intorno a lui in un unico grande abbraccio virtuale.