Tomaso Trussardi, l’ex donna della sua vita incinta per l’ennesima volta: chi è il misterioso compagno

Tomaso Trussardi, l’ex donna della sua vita è nuovamente incinta. Chi è il suo lui.

Bello, bellissimo e dotato di un fascino assolutamente magnetico. Un uomo vincente, un grande imprenditore ma anche una persona schiva e riservata. Così si potrebbe descrivere e pure a buona ragione Tomaso Trussardi. Il rampollo è ribalzato agli onori della Cronaca Rosa quando si è fidanzato e poi sposato con la bellissima Michelle Hunziker, una vera star nel nostro Paese.

Sono stati insieme una decina d’anni e hanno messo al mondo due figlie, quali Sole e Celeste, che sono ancora tanto piccine. E lui, quando ancora era legato sentimentalmente parlando alla straordinaria showgirl svizzera, ha incominciato a essere sempre più chiacchierato. Certo, famoso lo è sempre stato ma è da quel momento che il Gossip non lo ha più abbandonato.

E anche quando il loro matrimonio è finito, lasciando il classico amaro in bocca ai più, il chiacchiericcio nei confronti della sua persona non si è più fermato. E oltre a cercare di capire che cosa avesse indotto la coppia a dirsi addio, è iniziata la caccia per scovare un suo possibile nuovo amore. Un’impresa non facile dal momento che lui è per l’appunto un uomo decisamente molto riservato.

Tomaso Trussardi, la sua ex è di nuovo in dolce attesa

Certo, qualche indizio di tanto in tanto lo lascia pure sui Social, in particolare su Instagram, di come trascorrere la sua vita al di là del lavoro ma più di tanto non ci rivela. Si è anche mormorato che la sua nuova lei possa essere una donna dai capelli biondi con il quale è stato visto a cena ma poi di lei si sono perse le tracce.

Nel frattempo la sua splendida ex moglie si dichiara single e sostiene di stare bene così. Vuole concentrarsi maggiormente sul suo lavoro e sulla sua vita di mamma di ben tre figlie e di neo nonna del piccolo Cesare con il quale ha trascorso la sua estate. Fatto sta che ora Tomaso avrebbe un’altra gatta da pelare. Difatti la sua ex donna della sua vita è di nuovo in dolce attesa. Ma non era single?

Chi è il papà del nascituro

Sì, la showgirl svizzera a quanto pare non ha un compagno ma è un’altra ex fiamma del bel Trussardi a essere ancora una volta incinta. E parliamo dell’ex star di Uomini e Donne Anna Munafò. La ragazza porta nel pancino il suo secondo figlio. La sua prima creatura di nome Michael è venuta al mondo nel 2020. Sapete chi è il suo compagno? L’affascinante Giuseppe Saporita.

La coppia ha da poco annunciato la lietissima notizia sui Social e i fan dell’ex tronista sono pazzi di gioia. Lei è molto cambiata da quando è rimasta incinta del primo bimbo. Ha preso diversi kg ma non se ne fa un problema. Ha infatti ammesso di stare bene così e di amare tantissimo il cibo.