Trono Over, addio al cavaliere più amato (e odiato): purtroppo durante le vacanze è successo l’irreparabile

Uomini e Donne, niente da fare per il cavaliere più amato del Trono Over. Il fatto è accaduto durante le vacanze. Ora non c’è più nulla da fare.

Manca davvero poco al fischio d’inizio della messa in onda della nuova e super attesa stagione del famoso dating show di Canale 5. Dopo che lo scorso anno non è andata molto bene per le coppie formatesi all’interno del Trono Classico ora si spera in un futuro più roseo per quelle dell’Over. Ed è quest’ultimo che è stato indubbiamente molto chiacchierato nell’ultimo periodo.

Sul Web diciamo pure che non si parlava d’altro. E a tenere banco è stata per tutta estate la liason tra una storica dama e il suo lui. Stiamo parlando della bellissima Ida Platano e di Alessandro Vicinanza. I due sono usciti dal programma mano nella mano per vivere la loro storia alla luce del sole e senza l’ausilio delle telecamere e hanno dimostrato di aver fatto la scelta giusta.

Il loro amore procede a gonfie vele e ora si stanno organizzando a quanto pare per una convivenza anche se i fan sognano le nozze. Nozze invece conclusasi decisamente male per Isabella Ricci e Fabio Mantovani che a meno di un anno dal loro matrimonio si sono detti addio. E ora pare che la dama sia pronta ritornare in studio. E qui non troverà uno storico cavaliere.

Trono Over, cavaliere fuori dai giochi

Tornando al chiacchiericcio riguardo al Trono Over si è iniziato a mormorare che moltissimi telespettatori non volessero più nel parterre l’affascinante Armando Incarnato. L’uomo, profondamente stanco dei continui attacchi contro di lui e delle varie fake news, ha lasciato sui Social un lungo sfogo, invitando le persone a non dire stupidaggini.

Fatto sta che lui ci sarà e che a quanto pare potrà ritrovare ad attenderlo Barbara De Santi che manca da tempo al programma. Tuttavia è un altro grande protagonista che a quanto pare non potrà più esserci. E la sua mancata presenza è dovuta a un fatto che è accaduto questa estate. La foto parla molto chiaro in merito. Lui una star di Uomini e Donne e celebre ex di una meravigliosa dama. Chi è?

Riccardo Guarnieri pizzicato in dolce compagnia

Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri che è stato pizzicato in dolce compagnia nella città di Monopoli. La foto che lo vede protagonista di una bella ragazza mora che tiene per mano ce l’ha donata la sempre accorta Deianira Marzano. La donna è di spalle ma possiamo notare che oltre ad avere dei lunghi capelli lisci ha una fisicità decisamente al top.

Lui la guarda adorante e pare che ci sia molta affinità tra di loro. Isa & Chia poi ci fa sapere che la ragazza in questione si chiamerebbe Gabriella ed è pugliese. I due si frequenterebbero da un po’. Insomma, su queste basi è chiaro che il bel Guarnieri non possa ritornare in studio. E chissà che ben presto non presenti ufficialmente alle sue fan il suo nuovo amore.