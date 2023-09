Francesca Tocca e Raimondo Todaro, la brutta notizia che nessuno voleva sentire: “È così. Le cose belle durano poco…”

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, la tristissima novella che spacca i cuori. Arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Ormai ci siamo. Manca davvero poco alla messa in onda della nuova e attesissima edizione di Amici che ogni anno ci regala tantissimi talenti sia per quanto concerne il canto e la danza. E l’anno scorso è stata la seconda categoria a trionfare durante la finalissima. Non per nulla ad alzare al cielo la coppia del vincitore è stato Mattia Zenzola.

Il ballerino è stato allievo di Raimondo Todaro con il quale ha instaurato uno splendido rapporto di stima e di grande amicizia. Fatto sta che poco dopo hanno iniziato a circolare voci sempre più forti che volevano vedere l’ex star di Ballando Con Le Stelle fuori pure dalla Corte di Maria De Filippi.

Tra l’altro si era pure incominciato a mormorare che lui avesse litigato e pure furiosamente con lei. Così a quanto pare non è stato e lui sarà ancora il coach di danza ad Amici. E qui avrà modo di rapportarsi in qualche maniera anche con la moglie Francesca Tocca che da anni opera nel talent in veste di ballerina professionista. Tuttavia pare che per lui ora sarà più difficile farlo.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, la triste novella che spacca i cuori

Difatti dopo che la coppia si è riunita due anni fa circa e che si parlava addirittura di allargare la famiglia con l’arrivo di un secondo figlio, ecco che è rispuntata una voce di crisi coniugale. Quest’estate ci hanno deliziato con tanti scatti delle loro vacanze ma poi lui è pian piano uscito di scena. Anzi, pare che sia tornato dalle ferie anzitempo.

Nel contempo lei ha continuato a deliziare i suoi fan sui Social, in particolare sul suo seguitissimo e super aggiornato Profilo Ufficiale Instagram, con tanti scatti in costume da bagno, perlopiù in bikini. E ha pure condiviso quasi in contemporanea a Valentin Dumitru la stessa canzone in una Storia. E da qui si è iniziato a parlare di un ritorno di fiamma tra loro. Ed ecco anche l’ennesima frecciatina per Raimondo.

La frecciatina che sconvolge i fan

Diciamo che molti estimatori della Tocca la vedono così. Lei, più bella e in forma che mai, ha regalato scatti da cardiopalma. Pare serena e tranquilla. ” E’ così. Le cose belle durano poco. Un’altra estate sta finendo”, questa la didascalia a corredo di un vero e proprio album fotografico con il quale il benvenuto al mese di settembre.

Fatto sta che tra i tantissimi like dei fan, non si possono non notare quelli di alcuni grandi artisti e personaggi televisivi che da tempo operano alla Corte di Maria De Filippi. Troviamo per esempio Ida Platano e Gianni Sperti, vere stelle di Uomini e Donne, nonché gli splendidi Emmanuel Lo e Rudy Zerbi.