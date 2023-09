Valeria Marini, purtroppo l’emorragia ha spazzato via ogni speranza: non ha potuto farci nulla

Brutta avventura per la nostra Valeria Marini. La show girl ha sofferto tanto, i fan le sono vicino in questo momento.

Valeria Marini la conosciamo veramente tutti non solo per la sua femminilità, ma anche e soprattutto per la sua solarità. Lei che ha sempre il sorriso sul volto ha deciso di aprirsi e di raccontare un periodo per nulla semplice della sua vita. Valerriona nazionale, tra le più amate d’Italia, è stata una donna che ha dovuto affrontare non poche difficoltà nella sua vita.

Nata a Roma nel 1967 è una soubrette, ma anche un’attrice e un’imprenditrice italiana. Un curriculum di tutto rispetto per lei che all’alba dei suoi 57 anni può annoverare tra le sue esperienze, alcune parti nei cinepanettoni, oltre alla partecipazione a reality show come l’Isola dei Famosi.

Ovviamente il ruolo di subrette è quello in cui è stata maggiormente vista e anche apprezzata, con la sua partecipazione a programmi storici della TV italiana come ad esempio il Bagaglino.

Di tanto in tanto, ospite nei vari salotti televisivi si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sul suo passato e sulle mille difficoltà che ha dovuto affrontato.

Valeria Marini, aveva solo 15 anni quando accadde il dramma

Straziante è il racconto di quando Valeria aveva solo 15 anni e era caduta in una relazione malata, con un uomo più grande di lei e violento. Una Valeria Marini ancora ragazzina resta incinta di quell’uomo, lo dice alla mamma, che la porta in una clinica privata per praticare l’aborto. “Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata, ero una ragazzina“.

Ma non ha rancore nei confronti di sua mamma “L’ha fatto per il mio bene, perché comunque l’amore che avevo per questa persona non era sano, lui era violento, quindi diciamo che è stato un atto d’amore di mia madre“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA✨MARINI🌟🇮🇹 (@valeriamarini)

Con Cecchi Gori

Poi Valeria è diventata la donna che tutti conosciamo e la compagna di Vittorio Cecchi Gori. I due per anni hanno cercato un bambino, perchè Valeria da sempre nutre un grande senso materno. Ma purtroppo non ha potuto coronare il suo sogno. Durante la sua storia d’amore con Cecchi Gori 2 aborti spontanei. Il secondo è stata una grande sofferenza.

“Ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare. Ero disposta a qualsiasi sacrificio, ma quando ho dato la notizia a Vittorio, la sua risposta è stata: ‘E come facciamo ad andare in barca?’. Di comune accordo abbiamo deciso di interrompere la gravidanza, ma non ho mai smesso di pensare a un figlio”