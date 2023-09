Amadeus, “ingabbiato” all’ospedale: isolamento e ricovero d’urgenza | Il dramma privatissimo

Amadeus, terribile doccia fredda per l’amatissimo conduttore. Si parla di ricovero urgente. Il racconto dei fatti.

C’è certamente grandissima attesa per conoscere altre accattivanti novità della prossima edizione del Festival di Sanremo. Tra l’altro la kermesse canora non è solo seguitissima e amatissima nel nostro Paese ma lo è nel mondo. Questa tra l’altro sarà la quinta volta consecutiva, ma anche l’ultima volta, in cui il buon Sebastiani occuperà il duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico.

Poi si prenderà una pausa e valuterà in futuro, in caso la Rai, voglia riproporgli tali ruoli, se accettare o meno. Ovviamente non mancheranno nel frattempo altri impegni televisivi che lo vedranno indiscusso protagonista. A stretto giro tornerà a farci divertire ogni sera dopo cena con il quiz I Soliti Ignoti.

Nel frattempo è pure impegnatissimo con tre mega serate Arena Suzuki. Insomma, Ama non si ferma davvero mai per l’immensa gioia dei suoi fan. E nemmeno nel corso dell’estate che ha trascorso in famiglia e soprattutto con la sua Giovanna, ha staccato del tutto la spina dal momento che ha dovuto lavorare a spron battuto al Festival.

Amadeus, ricovero immediato per lui

E se lo sta facendo, oltre in nome della sua ingente professionalità e grandissimo amore per il suo lavoro, è perché vuole dare ancora una volta in pasto al pubblico qualcosa di davvero eccellente. Ovviamente non mancheranno le grandi sorprese e pare quasi certa la presenza del mitico Adriano Celentano sul palco del Teatro Ariston per celebrare il compianto Toto Cutugno.

Ovviamente ora grande è la curiosità di conoscere non solo i nomi dei cantanti in gara, ai quali si aggiungeranno quelli di Sanremo Giovani, ma anche delle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus nel corso delle cinque serate. Fatto sta che ora Sebastiani ha fatto preoccupare i suoi fan. Ha parlato di ricovero immediato. Il racconto del suo dramma super privato.

” Ingabbiato in ospedale”, il racconto del fatto super privato

Il conduttore, vera punta di diamante delle Reti Rai, ha rilasciato una lunga intervista a cuore aperto al Corriere della Sera per parlare dei suoi innumerevoli impegni lavorativi, Festival di Sanremo in primis. E tra una chiacchiera e l’altra ha rivelato anche di un problema di salute che lo ha riguardato tempo fa, quando era soltanto un bambino.

“Quando ero piccolo, avevo 7 anni, ho avuto la nefrite e sono stato ricoverato e sono stato in isolamento per tre mesi; probabilmente non mi sono mai ripreso da quel trauma. La stanza dove sono stato ” ingabbiato” all’ospedale di Bussolengo in provincia di Verona me lo ricordo nei dettagli come se fosse ieri”, ha svelato Ama sostenendo che è da lì che è nato il suo essere ipocondriaco.