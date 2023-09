Ilary Blasi, come si è conciata per il primo giorno di scuola della figlia: per alcuni è davvero troppo

Ilary Blasi, sapete come si è vestita la splendida showgirl per il primo giorno di scuola della figlia? Il look non convince tutti quanti.

L’estate non è ancora finita come sia il calendario che l’agenda ci insegnano. Tuttavia, sebbene per l’appunto non si sia ancora conclusa “sulla carta” lo è per via del tran tran quotidiano che è ripreso da qualche giorno. E in codesto c’è ovviamente da inserirci pure il ritorno sui banchi di scuola per tanti bimbi e ragazzi. E fra di essi figura la meravigliosa Isabel Totti.

Ad accompagnarla la sua bellissima mamma. Stiamo ovviamente parlando di Ilary Blasi che ha vissuto un’estate a mille in compagnia perlopiù del suo Bastian Miuller. I due sono sempre più innamorati, uniti e complici. E gli scatti delle loro vacanze hanno scaldato in men che non si dica i cuori palpitanti dei numerosi fan della showgirl romana.

Lei, dal canto suo, li ha pure lasciati senza parole con tanti altri dove è apparsa sia in bikini sia con indosso outfit molto seducenti dove non solo la sua bellezza ma pure la sua fisicità da dieci e lode sono state messe in netta luce. In ogni caso ora c’è molta preoccupazione per il suo futuro lavorativo, soprattutto legato al settore televisivo.

Ilary Blasi, il suo look per portare a scuola la figlia

Difatti da qualche settimana a questa parte si è fatta sempre più strada e, se vogliamo, in maniera alquanto prepotente, la voce che lei possa essere fuori non solo dalla conduzione dell’ Isola dei Famosi ma proprio da Mediaset. Ciò secondo molti sarebbe impossibile vista la sua lunga e forte amicizia con Silvia Toffanin, storica compagna di vita di Pier Silvio Berlusconi.

In ogni caso per ora non si ha nessuna certezza e intanto lei continua a farci compagnia sui Social, in particolare su Instagram, con tante foto che documentano la sua vita nella Capitale. E fra queste non possono mancare quelle del primo giorno di scuola del nuovo anno scolastico della piccola Isabel che ha 7 anni. Avete notato il look scelto da Ilary per questo particolare evento?

La sua scelta non ha convinto tutti quanti

A quanto pare ha indossato un vestitino a spalla larga accollato bianco e nero. Tuttavia ciò che ha lasciato di stucco i più è stato il cambio di look di chiome. Diciamo che ha cambiato il colore dei suoi capelli. Stiamo parlando del Toffeee Blonde, una nuova tendenza che certamente farà impazzire tante donne in Italia e non solo.

Per realizzarla Ilary è corsa nel salone della sua grande amica Alessia Solidani che pagina dedicata alla sua attività in un video ci ha mostrato per la prima volta la bellissima conduttrice romana con questo cambio di rotta per le sue lunghe chiome. La sua scelta non ha convinto tutti quanti ma sta di fatto che lei è sempre divina e al top.