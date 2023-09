Giulia Stabile, dopo Sangiovanni chi le ha ridonato il sorriso: “Per me ci possiamo anche sposare”

Un nuovo amore per Giulia Stabile dopo Sangiovanni. Ecco chi le ha fatto finalmente tornare il sorriso, nessuno se lo aspettava.

Giulia Stabile è ancora giovanissima eppure ha saputo guadagnarsi un grande successo. Sarà sicuramente per la sua bravura nella danza, ma anche per la faccia da brava ragazza, per il grande sorriso e per la sua capacità di essere semplicemente la ragazza della porta accanto.

Sembra molto distante dalle ragazze della sua stessa generazione. Mai troppo truccata, mai troppo provocante, sempre estremamente garbata e pronta a mostrarsi semplicemente per quello che è. Una ragazza acqua e sapone che si è fatta conoscere sul piccolo schermo in seguito alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

La ragazza non solo è arrivata in finale, ma l’ha anche vinta, battendo all’ultima sfida quello che al tempo della scuola era il suo fidanzato Sangiovanni.

Da quella vittoria la sua vita è cambiata, per lei si sono aperte le porte del successo con diversi all’estero per poi tornare in Italia, proprio ad Amici, ma questa volta come ballerina professionista. Peccato per la storia con Sangiovanni purtroppo finita di recente, ma sembra che Giulia abbia trovato un nuovo amore.

Il nuovo amore di Giulia

Che Giulia Stabile fosse una ragazza semplice, questo era già chiaro fin dai tempi della sua partecipazione ad Amici come allieva. Ben voluta da tutti, nei suoi confronti non è mai stata mossa una critica, anche per via dell’impegno che ha sempre dimostrato nella danza.

Adesso che la storia con Sangiovanni è finita, la ballerina si consola… ma con il cibo, un pezzo di pizza ripieno di mortadella è sufficiente a renderla felice e in tutta sincerità, ma come darle torto?

La storia con Sangiovanni

Erano molti i fan dell’amore tra Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni. I ragazzi, anche se estremamente giovani entrambi si erano amati molto sia all’interno del talent show dove si erano conosciuti, che al di fuori. Così amati che a spiegare le motivazioni dietro alla fine della loro storia ci ha penato la fanpage.

“Nessun tradimento, solo progetti totalmente diversi. Ciò che mi stupisce è la loro maturità. Nonostante la loro giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti, intraprendendo strade diverse. In bocca al lupo a due ragazzi eccezionali“