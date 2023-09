Mediaset, il duro sfogo della famosissima: “Fatevi aiutare da uno bravo” | Retroscena vomitevole

La compagna di un noto ex Gieffino costretta a difendersi dai gravi insulti di alcuni haters: il suo sfogo sui social.

In questi anni diversi volti noti hanno preso parte al Grande Fratello ed hanno portato in prima serata le loro storie personali.

Questo ha senza dubbio permesso a gran parte del pubblico di affezionarsi ma allo stesso tempo i protagonisti sono finiti anche nel mirino degli haters.

In alcuni casi non solo i diretti interessati ma anche coloro che fanno parte della loro vita. Sembra saperne qualcosa l’ex Gieffino Simone Coccia ossia uno dei protagonisti dell’ultima edizione nip del reality andata in onda e con al timone Barbara D’Urso.

Questi ha pubblicato un post con la compagna Stefania Pezzopane che si è vista travolta dagli insulti ed ha deciso quindi di reagire.

Grande Fratello, le ultime su Simone e Stefania: nel mirino delle critiche

La nota onorevole Pezzopane alcuni mesi fa ha annunciato la decisione di mettere fine alla sua storia con lo storico compagno Simone. Una storia poco chiara e che di recente ha regalato un clamoroso colpo di scena. Dopo settimane di botta e risposta, i due hanno ricominciato a vedersi scatenando così il gossip. Questo fino a pochi giorni fa ossia fino a quando i due non hanno annunciato di essere tornati insieme.

L’ex Gieffino ha anche pubblicato una nuova foto di coppia che ha attirato gli haters. In particolare la Pezzopane si è vista costretta a fare i conti con commenti negativi sul suo aspetto fisico e la sua altezza. Questa non è stata la prima volta per lei che però si è decisa ad intervenire per difendersi.

Stefania Pezzopane sotto attacco: la sua difesa

Dopo i tanti insulti ricevuti, la Pezzopane si è decisa ad intervenire sui social: “Mi piaccio così come sono. Ma non siete stanchi? Non avete vergogna di voi stessi? Non vedete che la vostra meschinità e bruttezza d’animo vi rende vomitevoli? Vi nascondete dietro lo schermo del cellulare per scrivermi che sono brutta, nana, vecchia, racchia, cessa e che faccio sc**fo“.

L’onorevole ha poi aggiunto: “Fatevi aiutare da uno bravo ma proprio bravo perché state messi malissimo. Potete sprecare la vostra vita ad occuparvi della vita degli altri ma non sarete voi a decidere della mia vita e della mia bellezza. Le mie facoltà mentali ed i miei successi non dipendono da quanto io piaccia agli esteti del web“. Uno sfogo da brividi che ha però incontrato il favore di un grande numero di utenti social.