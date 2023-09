Loredana Bertè operata d’urgenza, condizioni critiche: “Il dolore fisico è troppo forte” | Cosa sta accadendo

Loredana Bertè, grandissima preoccupazione per l’immensa artista. Operata d’urgenza. Il racconto dei fatti.

Grandissima paura per i numerosissimi fan della divina Loredana Bertè. La cantante, con alle spalle tantissima gavetta e un curriculum di grandissimo rispetto, non sta attraversando un periodo molto bello dal punto di vista della salute. L’annuncio ha sconvolto tutti quanti. Tra l’altro Lory era impegnatissima in giro per l’Italia, ove ha portato la sua musica.

Il tour ha toccato le più belle piazze italiane e i suoi concerti erano sold-out, a dimostrazione di quanto lei sia tutt’ora amatissima dagli italiani di ogni età. Negli anni passati l’abbiamo ammirata come giudice e special guest ad Amici. Ed è stata lei ad accorgersi dell’incredibile talento di Elodie, commuovendosi fino alle lacrime quando lei eseguiva pezzi della compianta sorella Mia Martini.

Di recente l’abbiamo vista nella stesso ruolo ma in The Voice, sia Senior che Kids, condotti dalla divina Antonella Clerici. E ora, dopo altri episodi, che l’avevano costretta ad annullare alcuni concerti, è arrivata la notizia di un suo malore, avvertito poco prima di una sua esibizione a Catania. Lei, come possiamo leggere su Repubblica era senza voce e senza forze, praticamente allo stremo.

Tra l’altro con questa tappa l’artista doveva concludere il suo tour, iniziato a luglio 2023 e che è stato un autentico successo. Certamente cantare dal vivo e spostarsi in maniera piuttosto repentina da una città all’altra, visti i continui cambi di temperatura di questi giorni, non è il massimo. Tanto più che in certi momenti il caldo, unito all’afa e all’umidità, era complesso da sopportare a lungo.

Loredana e il malore che l’ha colpita

E anche affrontare ore di concerto, dove di certo Loredana si risparmia, non è una passeggiata. Lei si è scusata con un lungo messaggio sui Social riguardo all’accaduto. Dunque lei oggi sta meglio, ma è sempre grandissima la preoccupazione dei suoi estimatori, che hanno visto salire sul palco al suo posto la bravissima Aida Cooper, che ha accompagnato Lory in tutto il suo tour.

Loredana, che mettere sempre al primo posto l’amore per i suoi fan, non ha voluto comunicare con loro tramite un messaggio scritto, ma mettendoci la faccia, in nome della sua grande schiettezza e par una forma di vivo rispetto nei confronti dei suoi estimatori, che sono letteralmente pazzi di lei. Come sta ora seriamente la donna?

Il racconto delle condizioni critiche

È apparsa dal letto di ospedale in una Storia sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Qui si è mostrata struccata e coi capelli legati. Oltre allo stress, a farla stare male e indebolire in modo molto netto è stato l’arrivo di un’influenza, che ora sta attaccando diverse persone per via dei repentini cambi di temperatura, che stanno avvenendo nel nostro Paese.

Da qui sono anche giunti tantissimi dolori fisici e articolari. In nome della sua grande professionalità, ha anche segnalato, sempre tramite Stories, la possibilità del rimborso dei biglietti. Insomma, per lei oggi è d’uopo del sano riposo, ma siamo certi che tornerà presto più informa a grintosa che mai.