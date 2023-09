Pier Silvio Berlusconi, il famosissimo lo ha sbugiardato: cosa ha fatto di nascosto da tutti

Pier Silvio Berlusconi ha contattato un altro volto noto prima di affidarsi a Cesara Buonamici in vista del prossimo GF.

I vertici della rete televisiva Mediaset hanno deciso di apportare delle importanti modifiche alla prossima edizione del Grande Fratello. Novità sono attese tra i concorrenti ma anche in studio andrà in scena una vera e propria rivoluzione.

In particolare Pier Silvio Berlusconi ha deciso di cambiare il ruolo dell’opinionista e di introdurre una figura unica ossia quella della giornalista Cesara Buonamici. Un vero e proprio azzardo che però ha valutato con attenzione e lo conferma un clamoroso retroscena rivelato dal collega della professionista. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa ha rivelato in merito.

Pier Silvio Berlusconi, la mossa Cesara Buonamici: con chi ha parlato prima

L’intenzione di Pier Silvio e dei vertici Mediaset è quella di dare una svolta al noto reality di Canale5. In particolare l’obiettivo è quello di ridurre la quota trash per evitare quanto accaduto lo scorso anno che si è rivelato essere complicato e ricco di polemiche. Per questo il compito di Cesara sarà quello di analizzare quanto accade in casa senza liti o colpi di testa ma solo con toni pacati ed andando a toccare le corde giuste.

Per il pubblico ed i milioni di affezionati si tratta di un vero e proprio azzardo e qualcuno prevede già un vero e proprio flop. Vi è invece un volto noto che approva la decisione di Berlusconi e si tratta del giornalista Clemente Mimun. Questi ha raccontato di essere stato contattato proprio da Pier Silvio per una sua opinione e vediamo cosa ha risposto.

Clemente Mimun, la sua opinione sulla Buonamici: i dettagli

Il giornalista ha di recente rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi e parlato proprio del caso Cesara al GF. In merito ha dichiarato: “Quando Pier Silvio mi ha chiesto cosa pensassi, gli ho detto che era un’ottima idea. E poi c’è sintonia tra lei ed Alfonso. Ogni volta che Signorini si collegava con lei al Tg5 le diceva di andare da lui. Sono sicuro che questa scelta di Pier Silvio avrà successo“.

Queste parole confermano quindi la fiducia di Mimum verso la scelta di Berlusconi e le qualità della sua collega. Inoltre confermano anche come questa scelta non sia stata fatta in modo casuale ma valutata con attenzione da tutti coloro che sono impegnati in prima linea in questo importante progetto della rete.