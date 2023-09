Luca Vezil ha sbugiardato i Ferragnez | La sua confessione spiega molte cose: “Dopo le nozze…”

L’influencer e modello laureato ha svelato un dettaglio inedito sulla celebre coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. Ecco le sue parole.

Lo conosciamo tutti per essere stato il fidanzato di Valentina Ferragni, sorella minore della più famosa Chiara. Appassionato di fotografia e moda, fisico scultoreo e sorriso smagliante, ad oggi è uno degli influencer italiani più seguiti, ma fino a cinque anni fa non si sapeva molto di lui.

Classe ’91, Vezil nasce a Genova, sotto il segno del Leone. Sappiamo solo che durante la sua adolescenza, manifesta un forte interesse per la fotografia e per il mondo della moda. Tramite i social, soprattutto Instagram, inizia a farsi conoscere. Arriva ad aprire un blog personale, che gli permette di consacrarsi come influencer, ricevendo i primi contratti da brand famosi.

In parallelo alla sua passione per la moda, Luca prosegue gli studi e si laurea come igienista dentale all’Università degli Studi di Genova. Questo dimostra quanto il ragazzo sia responsabile e volenteroso di raggiungere i suoi obiettivi.

La notorietà arriva nel 2014, quando il suo blog viene definito come uno dei migliori in Italia. Inoltre, nel 2016, posta una foto insieme a Emily Ratajkowski, top model di fama internazionale. Gli basta uno scatto per entrare nell’olimpo delle persone famose. Possiamo affermare però che la sua relazione amorosa sia stata di grande aiuto per la scalata sociale.

Gli amori di Vezil

Dal 2014, inizia a frequentare Valentina Ferragni, vivendo la relazione sempre alla luce del sole. Lo scorso ottobre, i due hanno preso la decisione comune di separarsi, dopo ben 8 anni di relazione. L’annuncio è stato dato da Valentina tramite una storia Instagram, in cui ha scritto: “Dopo tanti anni condivisi insieme, abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta“.

Agli inizi del mese di luglio 2023, Luca ha presentato la sua nuova fiamma, postando una raccolta di foto su Instagram. La ragazza in questione, classe ’98, è Virginia Stablum, Miss Universo 2022 ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ad oggi sappiamo che Luca vive a Genova, ma non siamo certi che abbia intrapreso la convivenza con la nuova fidanzata. Chissà se li vedremo convolare a nozze…

La verità sui Ferragnez

Luca non ha ancora parlato di matrimonio: l’unico matrimonio di cui ha rivelato alcuni segreti, è stato quello dei suoi ex cognati Chiara e Federico, meglio conosciuti come Ferragnez. Celebrato il 1° settembre 2018, è stato l’evento più seguito in assoluto sui social, con tanto di hashtag e fanpage che raccoglievano foto e video dai profili di tutti gli invitati.

Infatti è apparso un video di Luca che danzava a petto nudo alla fine della festa. Da quel momento i follower del ragazzo sono aumentati improvvisamente in pochissime ore. Vezil stesso ha dichiarato, riferendosi ai Ferragnez: “Sono come un’Accademia: dopo le nozze di Fedez e Chiara ho preso 300 mila seguaci“. Una rivelazione inedita: sapevamo che Chiara Ferragni avesse molta influenza sui social, ma nessuno poteva immaginare che gli invitati potessero aumentare vertiginosamente il numero dei propri followers solo partecipando ad un evento.