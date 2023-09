Francesca Neri, la dura malattia l’ha messa in ginocchio: come sta oggi

Francesca Neri, l’amarissima confessione sulla malattia che l’ha tristemente colpita. Non c’è da scherzare.

È una donna bellissima, dolce e sensuale, oltre che raffinata Francesca Neri. Attrice sopraffina, sia per il Grande che per il Piccolo Schermo, è uscita dalle scene da un po’ di tempo. Ciò è stato fonte di grandissimo dispiacere per i suoi estimatori, che sognavano il suo grande ritorno per una fiction o un film di successo.

Purtroppo, a causa di una malattia che l’ha colpita, lei è stata costretta a rinunciare a tutto questo. Difatti non le consente di compiere grandi spostamenti e di stare troppe ore sul set. Tra l’altro è questa la vita che dovrebbe necessariamente vivere un attore o un’attrice. Se le cose dal punto di vista professionale non le vanno bene per tale motivo, lo stesso non si può dire per la sua vita privata.

È infatti finito il suo matrimonio con Claudio Amendola. Sebbene inizialmente parevano solo voci di corridoio, quelle sulla fine del loro amore, poi sono diventate una mera realtà. Ora tra di loro c’è solo affetto, ma il sentimento è scomparso da tempo. L’attore e ristoratore le è anche stato per molto tempo accanto durante i momenti della sua malattia, della quale lei ha deciso di parlare.

Lo ha fatto dimostrando non solo ingente sensibilità, ma anche tantissimo coraggio. Chiaramente ciò, oltre a far soffrire tantissimo i suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, ha però aiutato concretamente moltissime donne che ne soffrono a sentirsi meno sole e a fare, come si suol dire, rete.

Francesca Neri e la sua vita stravolta dalla malattia

Per aprire il suo cuore, Francesca ha scelto il salotto di Verissimo, condotto dalla dolcissima Silvia Toffanin. La malattia che l’ha tristemente colpita è esplosa all’improvviso, lasciandola senza fiato. Purtroppo si tratta di una malattia cronica, per la quale oggi non esiste una cura. Parliamo di qualcosa di invalidante e che ha anche costretto Francesca ad uno stop durato molti anni.

Lei si è rabbuiata ed è caduta pure in depressione. Dormiva di giorno e non di notte, quando il dolore era meno forte e sopportabile. Di ciò ne ha parlato in particolar modo da Serena Bortone a Oggi È Un Altro Giorno. Ma di che malattia soffre l’artista anche ora? Di un male psicosomatico, ma anche, come già accennato, cronico.

Le sue odierne condizioni di salute

Parliamo di cistite interstiziale cronica. Questa malattia è anche conosciuta come sindrome della vescica dolorosa e rappresenta una forma di infiammazione, per l’appunto cronica, della parete vescicale. È tristemente caratterizzata da dolori pelvici cronici e da numerosi e alquanto complessi disagi, strettamente connessi alla minzione.

Quindi si può avere l’urgenza di urinare con una certa frequenza e, nel contempo, soffrire di incontinenza. Esistono dei farmaci per attenuare il dolore ma, ribadiamo che non possono guarire la malattia. Ed è per questo motivo che una donna che ne soffre riscontra poi gravi problemi di socialità, oltre che sul lavoro. Dunque è bene poter contare anche su un valido supporto psicologico.