Elenoire Casalegno operata d’urgenza, condizioni gravissime improvvise: vita appesa a un filo

Elenoire Casalegno operata d’urgenza. Condizioni molto gravi. I fan hanno il cuore spezzato e sono molto spaventati.

È certamente una showgirl molto amata in TV e molto seguita sui Social, Elenoire Casalegno. Nell’ultimo periodo ci ha fatto parecchio divertire in coppia con l’amica Samantha De Grenet, con foto e video che le vedono protagoniste. Ele è una donna in formissima e, nel corso di questa pazza estate 2023, ci ha regalato tantissime fotografie delle sue vacanze al mare, che lei adora.

Per lo più in costume da bagno e con i capelli sciolti, ora lisci, ora mossi, lei ha lasciato senza fiato i suoi numerosissimi estimatori. Parliamoci chiaro, pare che per Elenoire il tempo si sia fermato moltissimi anni fa. Difatti, a 47 compiuti, la star di Savona non ha assolutamente nulla da invidiare a una 30enne.

Certamente Madre Natura è stata molto magnanima con lei. Ma c’è anche da dire che l’artista non se ne è mai stata con le mani in mano. È sempre stata difatti una grandissima sportiva e anche oggi lo è. Ritornata dal periodo di vacanze si è messa sotto con la palestra e con gli allenamenti.

Tuttavia, come ha rivelato nel corso di tante interviste, lei ama la buona cucina e pertanto a talvolta cerca di non farsi mancare nulla. Ovviamente, grazie allo sport e a un metabolismo molto attivo riesce a minimizzare gli effetti dei peccati di gola. Ora però ha spaventato tantissimo i suoi numerosi estimatori, parlando di gravi problemi di salute, nonché di un’operazione realizzata d’urgenza.

Elenoire Casalegno e il racconto dell’operazione

La confessione l’ha fatta la diretta interessata in TV, lasciando senza parole anche la conduttrice, molto amata dagli italiani di ogni età. Stiamo parlando di una regina delle Reti Rai. Per diversi anni, esattamente tre di seguito, ci ha fatto compagnia nei giorni feriali nel primo pomeriggio, con il suo programma, che a giugno 2023 ha chiuso definitivamente i battenti.

Stiamo parlando di Serena Bortone, mentre la trasmissione è Oggi È Un Altro Giorno, che ora lascerà il posto a La Volta Buona di Caterina Balivo. Ed è proprio nel corso di un’ospitata che Elenoire ha raccontato di un episodio molto grande che l’ha riguardata da molto vicino e che appartiene al suo passato.

Operata d’urgenza, la figlia era in pericolo di vita

“Io ero all’ottavo mese, aspettavo mia figlia. Mi svegliai una mattina pensando ci fosse qualcosa che non andava. Andai a fare il monitoraggio e il battito era inesistente. La dottoressa mi disse: “Tra venti minuti deve nascere la bambina sennò muore“. Aveva due giri intorno al collo e uno a bretella“, queste le sue parole. La sua creatura è nata tramite il parto cesareo.

“Non ho avuto tempo di capire, mi hanno portato d’urgenza in sala operatoria per il cesareo. La mattina dopo me l’hanno data e io l’ho guardata ed ho pensato come fosse stato possibile di fare un essere umano così perfetto“, ha aggiunto poco dopo la showgirl. Sua figlia si chiama Swami e oggi ha 24 anni. È frutto dell’amore di Ele con l’allora compagno dj Ringo.