Fiordaliso finita sotto i ferri, l’intervento d’urgenza era inevitabile | Condizioni fisiche gravissime

Fiordaliso, ennesima doccia fredda per l’artista. Le sue gravi condizioni di salute. Il racconto dei fatti.

Cattive e bruttissime notizie per i fan, compresi quelli della prima ora, di Fiordaliso. La salute, che è un dono decisamente prezioso per tutti quanti, pare averla nuovamente abbandonata. Lei, che possiede ad ora uno zoccolo duro di estimatori, ha voluto sfogarsi con loro, parlando a cuore aperto di ciò che le è da poco accaduto in questa calda e pazza estate 2023.

Ma andiamo con il racconto dei fatti, passo dopo passo. Ciò che ha mandato in allarme i suoi followers è il fatto che lei sia stata talmente male da non potersene stare a casa ma, al contrario, dover correre in ospedale. Il viso è stanco e stravolto, anche se di esso riusciamo, tramite una sua foto resa pubblica, a intravedere solo il suo sguardo e suoi occhi. Non per nulla indossa una mascherina.

Ricordiamo infatti che, più che mai negli ospedali, dopo il Covid-19, sarebbe consigliatissimo indossarla ancora. Tra l’altro quello dei ricoveri, pure urgenti, è diventata per lei una triste abitudine. Un’abitudine che chiaramente i suoi estimatori auspicano che perda presto. Era il 1 luglio 2023 quando lei ha dato questo annuncio che ha spezzato i cuori.

Tuttavia aveva fortemente voluto rassicurare chi la seguiva, dicendo che il peggio era passato e che, poco per volta, sarebbe tornata in forma più di prima. Purtroppo per lei è stata una vana illusione, che si è dissolta come una bolla di sapone. Infatti ci è ricascata ed è stata pertanto costretta a un nuovo ricovero, stavolta al pronto soccorso e poi all’ospedale vero e proprio.

Fiordaliso finita sotto i ferri. Situazione drammatica

Lei ha parlato di ricovero, ma anche di una nuova possibile operazione. Ciò chiaramente non la rende per niente felice. Diciamo che avrebbe sperato di trascorrere l’estate in un’altra maniera. In realtà tutti questi ricoveri sono dovuti a un’unica malattia e alle varie e continue ricadute che sono avvenute a breve termine. Diciamo che sono legate strettamente ad essa e che lei non ne può davvero più.

Alla fine si è sottoposta all’operazione. Tantissimi i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che hanno voluto far sentire la loro vicinanza. Parliamo di Giorgia, Marco Carta, Valerio Scanu, Sabrina Salerno e Patrizia Pellegrino. Questi sono solo alcuni nomi, dato che la lista è parecchio lunga. Sapete di che malattia soffre Fiordaliso?

La malattia e le odierne condizioni di salute della cantante

Della peritonite. Altro non è che un’infiammazione della sierosa, che è per l’appunto denominata peritoneo, che riveste espressamente i visceri e la cavità addominale. Se non viene curata bene può anche estendersi oltre il peritoneo e causare una brutta infezione generalizzata. Quest’ultima è denominata sepsi, ed è una situazione molto pericolosa per la nostra vita, dato che evolve in maniera molto rapida.

Ora l’artista sta meglio ed è ritornata alla sua vita di sempre, fatta di tanti live e viaggi in giro per il mondo. Marina c’è ed è più grintosa e forte che mai È pronta a farci deliziare nuovamente con la sua splendida e potente voce e con le sue più iconiche canzoni, che sono entrate a far parte di rito della storia della musica italiana.