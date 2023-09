Anna Falchi a pezzi, situazione grave e senza soluzioni: “Mi ha fatto troppo male” | Confessione tristissima

Anna Falchi ha il cuore ricco e gonfio di dolore. Le ha fatto davvero male. La confessione che lascia senza parole i fan.

Anna Falchi è tutt’ora una showgirl molto amata e apprezzata nel nostro Paese. Modella, conduttrice e attrice di successo, vive oggi una seconda giovinezza. Tornata da poco single, ci ha regalato e ci regala tutt’ora tantissimi scatti della sua estate. Difatti tra pochissimi giorni prenderà il via ufficialmente la nuova e attesa stagione TV.

Ora come ora si stanno scaldando i motori e lei è più carica che mai. Lei tornerà nuovamente a farci compagnia su Rai Due al timone de I Fatti Vostri e lo farà per la terza volta consecutiva. Chiaramente ciò rappresenta una lieta notizia per i suoi estimatori, compresi quelli della prima ora. Grande novità risiede nel fatto che ad affiancarla non ci sarà più Salvo Sottile, ma Tiberio Timperi.

Il fischio d’inizio è fissato per il 18 settembre 2023 e lei, la divina Anna, nel frattempo, sta finendo di ricaricare come si deve le pile in compagnia dell’adorata figlia Alyssa. Con lei ha trascorso una lunga rilassante vacanza di ben 2 mesi a Palma De Mallorca. Le foto in bikini, alcune delle quali in acqua, mentre altre sul bagnasciuga, hanno messo ancora una volta in risalto il suo fisico top.

In questi giorni la showgirl è impegnatissima a Rimini con Rim! Rimini Musica!. Non per nulla ricordiamo che lei porta la sua Romagna sempre nel cuore, dove si è stabilita da ragazza. Oggi lei è una donna realizzata sotto ogni punto di vista, ma nel suo passato c’è anche stato tanto dolore.

Anna Falchi e la sua complessa vita privata

A di là della fine delle sue storie d’amore c’è anche la fine di un matrimonio, l’unico per lei. Quello con Stefano Ricucci, col quale era convolata a nozze nel 2005. A tal proposito ha dichiarato al Messaggero: “Il matrimonio è l’errore più grande che ho fatto. Dicevo sempre che non mi sarei sposata e l’ho fatto. A 33 anni pensavo di cambiare la mia vita ma il karma è combattere e sudare ogni giorno”.

Tuttavia ha superato anche questa delusione e ha vissuto poi a pieni polmoni altre storie d’amore importantissime. Ma è comunque a causa di un uomo che lei ha molto sofferto e per il quale oggi, a distanza di tantissimi anni, non riesce a pensare al perdono. Ne ha parlato, come ci ricorda Il Mattino, durante una sua ospitata a Non Disturbare, il programma condotto dalla splendida Paola Perego.

La confessione sull’uomo che la fece tanto soffrire

“Non perdonerò mai mio padre, mi ha fatto troppo soffrire!”, così ha svelato la bellissima Anna, che non riesce a comprendere per quale ragione il genitore ha deciso di abbandonare la famiglia. Il papà si è fatto poi risentire solo quando lei è diventata famosa e ha raggiunto il successo. Lei, ad ora, non ne vuole ancora sapere e lo vede come un estraneo.

Ricordiamo che papà Benito lasciò Anna e il fratello Sauro quando erano molto piccoli. Loro hanno vissuto un’infanzia molto difficile prima a Scandiano, un comune in provincia di Reggio Emilia, e successivamente a Pesaro. Paesi e zone che lei, in ogni caso, porta ancora nel cuore.