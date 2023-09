Cristina Scuccia come non l’avete davvero mai vista: cosa sta per succedere nella sua vita

Clamoroso colpo di testa per l’ex naufraga Cristina Scuccia che sorprende tutti: cosa sta per succedere alla cantante.

Durante la scorsa stagione televisiva ha fatto il suo ritorno al centro dell’attenzione anche Cristina Scuccia.

La cantante è divenuta nota al grande pubblico quando da suora ha fatto il suo arrivo sul palco di The Voice ed ha anche vinto la sua edizione.

Alcuni mesi ha invece annunciato di aver abbandonato l’abito e di volersi concentrare sulla carriera da cantante. Intanto però ha scelto di mettersi in gioco anche come concorrente dell’Isola dei Famosi arrivando fino in finale.

In queste settimane il suo nome è tornato a far discutere prima per un clamoroso cambio look e poi per una possibilità lavorativa inaspettata.

Cristina Scuccia, i suoi progetti futuri: arriva un indizio?

Alcune settime fa il nome della Scuccia era apparso nella lista dei concorrenti della prossima edizione del Tale e Quale Show di Carlo Conti. Una conferma quindi della sua intenzione di dedicarsi completamente alla carriera di cantante. Questo fino al clamoroso colpo di scena in quanto la Scuccia non sarà nel cast del noto format di casa Rai. Secondo alcune indiscrezioni le richieste dell’ex naufraga non hanno convinto il conduttore che ha quindi scelto Jo Squillo al suo posto.

In un secondo momento è stato ipotizzato un secondo motivo dietro la sua esclusione. Secondo alcune indiscrezioni infatti la Scuccia sarebbe stata scelta da Alfonso Signorini in vista della prossima edizione del Grande Fratello per raccontare la sua storia. Un colpo di scena che secondo alcuni utenti potrebbe essere stato confermato dalla stessa Cristina con un vero e proprio colpo di testa.

Cristina Scuccia, il suo cambio look: un colpo di testa

Il pubblico ha sempre visto la Scuccia acqua e sapone anche durante i suoi recenti interventi televisivi. In questi giorni però l’ex naufraga ha pubblicato alcune foto particolari su Instagram con una nuova acconciatura. L’ex naufraga ha infatti deciso di portare le treccine e quindi di rendere il suo look senza dubbio particolare ed impossibile da ignorare.

Secondo alcuni utenti social questo potrebbe essere adesso un indizio. La Scuccia potrebbe aver dato una svolta al suo look in vista di una importante esperienza come quella del Grande Fratello. In tal senso l’ex naufraga in queste settimane non ha confermato ma nemmeno smentito le voci arrivate su di lei e per saperne di più bisognerà quindi attendere ancora un po’ di tempo.