Monica Guerritore, la devastante malattia ha colpito anche lei | La terribile scoperta improvvisa

Monica Guerritore, il racconto della terribile e devastante malattia che ha colpito l’attrice. I suoi fan hanno i cuori spezzati in mille pezzi.

Quando pronunciamo il nome di Monica Guerritore stiamo parlando non solo di una grandissima attrice di Teatro, nonché del Piccolo e Grande Schermo, ma di un’artista con la A maiuscola. Una che ha lasciato il segno e che ha fatto tanta, tantissima gavetta. Purtroppo di recente ha scoperto di essere affetta da una malattia e la notizia ha squarciato il petto dei suoi numerosissimi estimatori.

L’artista è nata a Roma nel 1958 da papà napoletano e mamma calabrese. Il suo debutto è avvenuto quando era ancora minorenne al Cinema, nella pellicola Una Breve Vacanza di Vittorio De Sica. Allora aveva 15 anni. In ogni caso la popolarità, quella vera, è giunta qualche anno dopo, nel 1974, quando ha preso parte nello spettacolo tratto dal Giardino Dei Ciliegi di Anton Checov.

Nel corso della sua lunghissima e brillante carriera ha rivestito tantissimi ruoli e partecipato a numerosissime pellicole, anche di stampo erotico. Tuttavia è il Teatro il suo più grande e vivo amore per il quale ha pure rivestito il ruolo di regista e drammaturga, oltre che di interprete.

A livello privato e sentimentale sappiamo che ha avuto, a fine Anni ’70 un’intensa storia d’amore con Giancarlo Giannini, per poi innamorarsi di Giancarlo Leone. Tuttavia è con il collega Gabriele Lavia che è giunta a nozze ed ha coronato il suo sogno di diventare mamma di due figlie. Parliamo di Maria Fragolina, venuta al mondo nel 1989 e di Lucia, nata nel 1992.

Monica Guerritore, una donna vincente sul lavoro come nella vita

Di lì a poco però è finto il suo matrimonio e lei, negli Anni 2000, si è legata all’ex Presidente Rai Roberto Zaccaria, che ha sposato nel 2010. Insomma, lei, lo possiamo anche dirlo a gran voce, è certamente una donna vincente sotto ogni punto di vista, dunque sia professionale che privato. Purtroppo però la sua esistenza è stata rattristata dall’arrivo della malattia.

Chiaramente ciò l’ha presa di contropiede e l’ha molto preoccupata. L’aveva mandata proprio in tilt e riempito il cuore e l’anima, nonché la mente, di tanti dubbi, riguardo la sua vita e la sua carriera. Temeva addirittura di essere finita. Di tale testimonianza ne ha parlato la splendida Monica a Verissimo, dalla dolcissima Silvia Toffanin.

Il racconto della malattia e della guarigione

La scoperta della sua malattia risale al 2006, ma lei ne ha ampiamente parlato all’interno del rotocalco di Canale 5 nel 2021. Si è trattato di un tumore al seno. Per lei era un periodo della sua vita per altro decisamente fenetico. Ha comunque deciso di sottoporsi in men che non si dica a un intervento chirurgico. La biopsia ha rivelato, che fosse un carcinoma maligno, ma non aggressivo.

Ha poi seguito una terapia ormonale adiuvante che he l’ha aiutata pian piano a guarire e a uscire da quel terribile incubo. A starle accanto la sua famiglia e la sua dottoressa, che le ha dato i risultati delle analisi e che l’ha seguita durante il percorso. Durante quei momenti terribili lei si è molto avvicinata alla fede. E dopo essere guarita si è inginocchiata e ha ringraziato Dio.