Giacomo Urtis aggredito, il racconto della rissa è allucinante: “I capelli mi si staccano”

Giacomo Urtis parla a cuore aperto di una terribile aggressione che ha subito. I suoi fan sono senza parole e letteralmente sconvolti. I capelli gli si staccano.

Siamo indubbiamente in presenza di un personaggio televisivo a tuttotondo, sebbene la sua professione primaria non riguardi il mondo dello spettacolo. Infatti si parla di un chirurgo estetico, quindi operante, dopo mirati studi, nel settore della Medicina. Qui è lanciatissimo e annovera tra i suoi numerosissimi clienti tantissimi vip, non solo nostrani.

L’abbiamo di recente ammirato al GF Vip, dove è stato uno dei più grandi protagonisti. Non per nulla le clip che lo vedevano in scena sono state le più condivise e le più cliccate in Rete. Ultimamente sta facendo parlare a spron battuto di sé ovunque per le sue scelte personali e per il nuovo look, con il quale si mostra anche sul Piccolo Schermo.

Parliamo di abiti femminili e di curve pericolose oltre che dei vari ritocchini estetici, di cui lui è grandissimo conoscitore. Dulcis in fundo ha deciso di prestare maggiore attenzione alle sue chiome, che ora porta molto lunghe e mosse. Non ama difatti il liscio e preferisce il mosso, senza mai dimenticare le onde, che hanno sempre il loro perché.

Pure i boccoli se li concede di tanto in tanto. Lo abbiamo anche ammirato in veste di ospite dalla mitica Francesca Fagnani, dove ha aperto il suo cuore. Giacomo è molto attivo sui Social, in particolare su Instagram, dove ama dispensare tanti consigli di bellezza ai suoi estimatori. Tuttavia possiede anche un aggiornatissimo e cliccatissimo profilo Tik Tok.

Giacomo Urtis protagonista di un brutto fatto

Qui ha parlato di un episodio e di una fatto che gli è accaduto in questi giorni e che lo ha letteralmente sconvolto. Riguarda le sue già menzionate chiome di cui lui va fiero e orgoglioso. A quanto pare gli starebbero riservando non pochi grattacapi. E lui ha deciso di parlarne ai suoi fan, rivelandone pure i particolari.

Il problema non è da poco, tanto che lui ha dovuto correre, in men che non si dica, ai ripari. E lo ha fatto andando dal suo parrucchiere di fiducia che si è dato da fare per risolvere la questione che tanto gli stava a cuore. Del resto è normale spaventarsi quando si nota che propri i capelli si staccano, come ha rivelato in un video lo stesso Urtis.

Una donna ha provato a strappargli i capelli

Il chirurgo e vippone ha svelato, mentre si trovava nel salone del parrucchiere, che era al lavoro sulla sua chiome, che ultimamente molte donne tendono a toccargli i capelli e provare a strapparglieli. Stiamo parlando di un episodio molto forte e di violenza, che mette pure in luce una grandissima mancanza di rispetto nei suoi confronti. L’ultimo è avvenuto in discoteca pochi giorni fa.

In poche parole una giovane donna è stata vinta da un forte sentimento di gelosia, che è da sempre una pessimo consigliera. Lui ha aggiunto che ciò lo sconvolge perché lui di indole è una persona pacifica che non litiga mai con nessuno. Ha invitato infine le donne ad essere più solidali tra loro e a non litigare, soprattutto per via degli uomini.