Vite al limite, protagonista scomparsa all’improvviso: il triste annuncio arrivato come un fulmine a ciel sereno

Vite Al Limite, grandissima protagonista scomparsa così nel nulla. L’annuncio che spezza i cuori in mille pezzi.

Da quando ha fatto capolino, ormai molti anni fa, nel nostro Paese, andando in onda su Real Time, Vite Al Limite ha potuto contare su un clamoroso successo a livello di pubblico. I telespettatori adorano seguire i vari protagonisti anche sul Web e in particolare sui Social. E se possiedono vivo questo desiderio, è per vedere come è proseguita la loro vita a fine esperienza televisiva.

Inteso questo dopo essere usciti dalla clinica di Houston, gestita dal Dott Nowzaradan. Molti ne sono usciti sconfitti, mentre altri da veri vincitori. Inoltre hanno tutti alle spalle molte brutte storie, difficili da digerire, fatte di violenze o fisiche e/o psicologiche, in cui in poche parole il cibo, soprattutto quello visto come spazzatura, junk food, era per loro un grande amico e alleato.

In esso si rifugiavano per trovare un po’ do conforto. Da lì sono nati ulteriori problemi che li hanno portati ad assumere un peso corporeo eccessivo, tale da non poter condurre una vita normale e nemmeno di potersi alzare dal letto. Per tale motivo familiari e amici, spaventati dalla situazione, scrivono sovente alla redazione per chiedere loro tempestivo aiuto.

Ovviamente devono anche essere convinti i pazienti stessi a volerlo fare. Certo, un conto è pensare di fare tale esperienza su carta e un altro viverla sulla propria pelle, Così alcuni si demoralizzano quando si trovano a vivere la vita ospedaliera. Al di là di ciò, c’è una protagonista che si è data letteralmente alla macchia.

Una protagonista oggi irreperibile

Era giunta alla corte del dottore in una situazione molto critica, per non dire troppo disperata. Era giovane, visto che aveva solo 28 anni, ma pesava già 344kg. Le sue abitudini alimentari erano da bollino rosso e lei alla fine non ne ha voluto sapere di darsi una regolata. Diciamo pure che non c’è stato nulla da fare per lei e nemmeno per un grande professionista come Nowzaradan.

Ciò aveva molto rattristato i telespettatori. Speravano infatti che alla fine la paziente iniziasse a rimboccarsi le maniche per uscire dalla situazione, anche perché la vita che stava vivendo da tempo non era affatto da definire tale. Tra l’altro tra lei e il dottore sono volati molte volte numerosi stracci e alla fine lei è stata espulsa dal programma proprio a causa di ciò. Di chi si tratta?

Si tratta di Joyce Del Viscovo

Stiamo parlando di Joyce Del Viscovo, che non ha più fatto sapere nulla di sé. Purtroppo in parecchi hanno iniziato a pensare male, visto che la sua situazione di salute non era migliorata affatto, né cambiata di una virgola a Vite Al Limite . A preoccupare era anche il suo carattere, per nulla conciliante.

Lei non si è più mostrata in video, né tanto meno sul Web. Dunque non si sa se poi alla fine si sia data una mossa e se abbia cercato di stare meglio o se purtroppo sia definitivamente peggiorata. E ciò è chiaramente fonte del più pressante dispiacere per chi ha fatto il tifo per lei seguendola in TV, oltre che per il team lavorativo del dottore.