Maria De Filippi, arriva la confessione inaspettata del collega: “Tra di noi c’è qualcosa di più”

La conduttrice Maria De Filippi è finita al centro di una confessione di un suo noto collega: cosa c’è tra di loro.

Maria De Filippi si è ritrovata a dover vivere alcuni mesi difficili soprattutto dopo la scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo.

In questi mesi si è quindi vista costretta ad affrontare una lenta ripresa grazie anche al sostegno di suo figlio Gabriele e dei suoi storici amici.

Tra i grandi amici di Maria vi sono senza dubbio numerose colleghe ma anche colleghi che da anni lavorano con lei dietro le quinte e sul palco.

Uno però in questi anni ha creato con lei un legame molto speciale e lo ha confermato anche il diretto interessato ossia Gerry Scotti ma vediamo nel dettaglio cosa ha ammesso.

Maria De Filippi, il rapporto con Gerry: una lunga amicizia

I due conduttori si sono conosciuti più di vent’anni fa quando si sono ritrovati insieme sullo stesso palco. Da quel momento in poi il loro rapporto si è fatto sempre più solido ed oggi si trovano spesso fianco a fianco. Gerry è infatti uno dei giudici con la De Filippi del programma Tu Si Que Vales in onda ogni sabato sera in prima serata. Inoltre la De Filippi è solita anche invitare il collega ad Amici di Maria De Filippi per valutare le prove degli allievi.

Un rapporto duraturo e di cui lo stesso Gerry Scotti ha di recente parlato durante una sua intervista al settimanale Oggi. In merito ha fatto una confessione spiazzante: “Potrei parlare di amicizia professionale fatta di grande stima e rispetto reciproco. Ma credo ci sia qualcosa di più“. Vediamo nel dettaglio poi cosa ha aggiunto.

Gerry Scotti, le sue parole su Maria: cosa si nasconde dietro il loro rapporto

Nel corso di questa sua intervista, Scotti ha deciso di fare una rivelazione sul suo primo incontro sul palco con la De Filippi. In merito ha rivelato: “Ricordo il nostro debutto 22 anni fa quando fummo chiamati a condurre il Telegatto. Lei era già Maria De Filippi ma forse l’idea del teatro e il frastuono del pubblico l’avevano un pò intimidita: si appoggiò a me ed io mi sentii promosso da collega a fratello maggiore“.

Sul loro attuale legame infine ha aggiunto: “Non prevede la frequentazione assidua fuori dagli studi televisivi ma è come benedetta da un’affinità miracolosa“. Un legame quindi molto speciale quello che lega i due e che sembra destinato a durare ancora per molto tempo.