Pier Silvio Berlusconi lo ha cacciato in malo modo | Piovono accuse pesantissime: “Ho chiamato un funzionario e..”

Pier Silvio Berlusconi lo ha cacciato e pure in malo modo. Le accuse sono decisamente molto ma molto gravi.

Ora che sta per iniziare la nuova e assai attesa stagione televisiva il chiacchiericcio riguardo a Pier Silvio Berlusconi diventa sempre più incessante. No, non riguarda la sua vita privata che va assolutamente a gonfie vele, né tanto meno la questione nozze con la sua storica compagna Silvia Toffanin.

Bensì il Gossip impazza ovunque per le scelte che lui e il suo affiatatissimo team lavorativo hanno compiuto soprattutto negli ultimi mesi. Si parla di cambi ma perlopiù di vere e proprie rivoluzioni che hanno letteralmente sconvolto gran parte del pubblico italiano. Certamente il più clamoroso risiede nel fatto di aver tolto la conduzione di Pomeriggio Cinque a Barbara D’Urso.

Lei ha condotto il talk per tantissimi anni e nel corso della stagione 2022-2023, esattamente nell’ultima puntata, nel salutare i suoi telespettatori, aveva dato loro appuntamento a settembre. Peccato per lei che così non sarà e che poche settimane dopo è giunto il comunicato ufficiale da parte dell’ Azienda che lo annunciava.

Al suo posto ci sarà Myrta Merlino, giunta a Mediaset da La7. Nelle ultime settimane tra l’altro è trasmesso a rotazione su Canale 5 lo spot dove la giornalista invita il grande pubblico a seguirla. Fatto sta che ovviamente Carmelita non l’ha presa affatto bene, anche perché lei in teoria avrebbe ancora un contratto in essere con la Rete, in scadenza a fine anno.

Pier Silvio Berlusconi, ha cacciato pure lui e in malo modo

Ha dunque rilasciato un’intervista fiume a La Repubblica dove si è tolta, come si suol dire, tantissimi sassolini dalla scarpa e poi ha iniziato a deliziarci con tante fotografie della sua calda estate in giro per l’Italia. L’ha trascorsa perlopiù in compagnia dei suoi amici più cari e della sua prima nipotina che è tanto piccina.

Tuttavia per quanto concerne le Reti Mediaset c’è un pure un abbandono molto importante, sebbene lei abbia parlato di un arrivederci, che ha lasciato di stucco i più. Stiamo parlando di quello della divina Belen Rodriguez che ad oggi non ha ancora annunciato i suoi più imminenti progetti lavorativi. E facendo un tuffo nel passato ce ne fu uno pure pazzesco del quale si è ritornato a parlare.

La confessione che proviene dal passato da parte di Mike

Stiamo parlando di quello di Mike Bongiorno. Il mitico conduttore ne ha parlato durante una sua ospitata di moltissimi anni fa a Che Tempo Che Fa dallo straordinario Fabio Fazio. “Non è arrivato il rinnovo del contratto”, sono state le parole di Mike ai microfoni di Che Tempo Che Fa, che hanno immediatamente sconvolto il pubblico, sia in studio che a casa.

” Ho chiamato un funzionario”, così è iniziato il suo lungo racconto che ha spezzato i cuori. In poche parole nessuno lo aveva avvisato del fatto che era stato tolto dai giochi per una questione economica, o meglio, di mancanza di denaro. Il conduttore si mise in contatto con il padre di Pier Silvio, ovvero Silvio, ma la cosa fu ugualmente inutile dal momento che lui non lo richiamò.