Amici, slitta la data di inizio: il motivo è impressionante | Cosa sta accadendo

Amici, slitta la data del fischio d’inizio. Che cosa sta realmente succedendo.

I telespettatori del padre di tutti i talent sono senza parole e sono anche seriamente preoccupati. Difatti è nuovamente notizia delle ultime ore il fatto che il loro programma del cuore non ricomincerà ad andare in onda nella data che si era prefissata da tempo. Se da un lato Uomini e Donne, ha addirittura anticipato di diversi giorni, Amici ha infatti subito a quanto pare un bello slittamento.

Ciò ha stupito anche molti addetti ai lavori. In ogni caso non si parla assolutamente di annullamento. Quel che è poi ben certo è il fatto che Maria De Filippi, da immensa professionista quale è, sta ancora lavorano e pure a spron battuto con il suo team per dare in pasto ai suoi telespettatori un’edizione spettacolare.

Del resto non si è mai davvero fermata nemmeno in estate, che è stata la prima senza il suo amatissimo Maurizio. Ha festeggiato l’incredibile successo di Temptation Island e ora si sta lavorando già alla prima Winter che vedrà alla conduzione l’impeccabile Filippo Bisciglia.

Ovviamente i suoi estimatori, che sono decisamente numerosi, sono al settimo cielo per lui. Maria poi è pure impegnatissima, oltre che con le registrazioni del dating show, anche con quelle di Tu si que vales dove svolge il ruolo di giudice. Qui ha ritrovato i colleghi e amici Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli oltre che la new entry Luciana Litizzetto che preso il posto che fu di Teo Mammucari.

Amici, nessuna conferma per la data del fischio d’inizio

E Amici? A quanto pare i casting sono stati tanti e super serrati. Inoltre la Regina indiscussa delle Reti Mediaset ha avuto non poche gatte da pelare per la questione insegnanti con l’addio di Arisa. Todaro invece è stato super confermato. Come lo è il fatto che è previsto il grandissimo ritorno di Mattia Zenzola, vincitore della scorsa edizione.

Al di là di ciò i fan del talent si chiedono per quale motivo dovranno aspettare ancora diverse settimane per assistere al debutto domenicale al quale poi segue sempre la fascia daytime nei giorni feriali. La risposta è abbastanza semplice anche se forse lascerà l’amaro in bocca ai più, soprattutto perché non c’è ancora la conferma definitiva al 100%.

Il motivo dello slittamento della messa in onda

Se infatti si parlava della messa in onda della prima per il 17 settembre ora si mormora che possa essere il 24 ma per l’appunto non esiste ad ora un comunicato ufficiale che lo dica. Tra l’altro nemmeno uno spot ne parla. Dunque la preoccupazione sta salendo tantissimo nei cuori dei telespettatori.

In ogni caso il motivo di questo ritardo e di mancata ufficialità è da legarsi certamente al fatto che la De Filippi in questo momento abbia, come si suol dire, davvero tanta carne al fuoco e che per dare sempre il massimo ha pensato bene di rallentare leggermente dove poteva. Certamente a breve comunicherà la data di messa in onda anche di Amici e saprà come stupirci al massimo grado.