Claudio Marchisio, la confessione agghiacciante sulla moglie spiazza tutti: “Volavano coltelli” | Retroscena inedito sulla sua vita privata

Claudio Marchisio, un grandissimo campione e un uomo molto affascinante. Arriva ora la confessione che spiazza tutti. “Volavano coltelli”.

Un autentico fuoriclasse, un calciatore sopraffino e una bandiera della Juventus, così si può definire, e pure a buona ragione, Claudio Marchisio. Per altro, oltre ad essere un campione del calcio giocato e richiestissimo come commentatore sportivo, è pure acclamatissimo da tantissime donne per via del suo incredibile fascino.

È molto attivo sui Social e in particolare su Instagram, dove regala tantissimi scatti personali ai suoi numerosissimi followers. Lui è famosissimo anche per la sua proverbiale eleganza, nel modo di parlare di porsi, oltre che anche di vestire. Insomma, di cuori ne spezza parecchi, ma le sue estimatrici devono metterseli in pace, dal momento che lui è felicemente accasato da moltissimi anni.

È infatti sposato con la bellissima Roberta Sinopoli, con la quale ha costruito una splendida famiglia, che è la sua più grande gioia. I due sono diventati genitori molto giovani e ciò chiaramente ha comportato grandi sacrifici sia personali che all’interno della copia, come del resto è normale che sia.

La coppia è esattamente convolata a nozze nel 2008. Roberta è una donna molto creativa e attiva dal punto di vista professionale. Ha investito sia nel settore della Moda che della Ristorazione. Difatti è al fondatrice di Depandance, un meraviglioso atelier di abbigliamento, nonché la titolare di un ristorante specializzato in sushi e cucina giapponese sito a Roma.

Claudio Marchisio e la confessione agghiacciante sulla moglie

I due hanno messo al mondo due splendidi figli, nati rispettivamente nel 2009 e nel 2012. La coppia è stata di recente gradita ospite di Mamma Dilettante, il podcast ideato e condotto dalla strepitosa Diletta Leotta e che è tutt’ora disponibile su YouTube, dove è seguitissimo e cliccatissimo. Qui la giornalista e conduttrice sportiva era ancora in attesa della sua splendida Aria.

La bambina è nata da pochissimi giorni rendendola mamma per la prima volta. Nel parlare del loro legame tanto solido, Claudio e Roberta hanno rilasciato dichiarazioni inedite e talvolta un po’ colorite. Stando insieme da tanto tempo, prima da fidanzati, poi da marito e moglie, ne hanno viste insieme di tutti i colori. Ed è in quel contesto che è arrivata una dichiarazione ha lasciato stupiti i più.

“Volavano coltelli”, che cosa accade nel loro matrimonio

“Volavano coltelli”, ha dichiarato Roberta. Per quale motivo? In poche parole l’imprenditrice ha raccontato che, uno dei segreti per far durare una relazione o un matrimonio in particolare è quello di non parlare innanzi agli altri o discutere di questioni private ma di farlo in privato. Difatti, quando dovevano dirsi qualcosa, lo facevano in camera da letto.

Ed era lì, come sottintendeva la donna, che “volavano coltelli”, nel senso che potevano nascere discussioni. Lei infatti, come detto da Claudio, è Scorpione, mentre lui essendo Capricorno è più mite e accomodante. In pratica i due si completano a vicenda e quando c’è da mettere una parola tranquilla e di pace, entra in gioco lui. Ecco quindi spiegato il segreto del loro grande equilibrio di coppia.