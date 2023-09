Martina Colombari, separazione improvvisa e inaspettata da Costacurta: eppure sembravano una coppia perfetta

Martina Colombari, separazione inaspettata dal marito Billy Costacurta. I fan hanno il cuore spezzato.

Ne ha fatta certamente tanta di strada da quando, ancora giovanissima, ha conquistato gli italiani vincendo la fascia più ambita del concorso di bellezza per antonomasia del nostro Paese. Stiamo parlando ovviamente di Miss Italia. Da allora la sua ascesa nel mondo della Moda e dello spettacolo in linea generale per lei è stata a dir poco inarrestabile.

Martina, riccionese doc, ha ben presto dimostrato di un essere non solo un autentico splendore dal punto do vista fisico, ma di essere pure una valente conduttrice e una brava attrice. L’abbiamo vista nel corso del tempo in varie fiction di successo, come Carabinieri e Un Medico In Famiglia. Ora è attiva in Teatro che è un altro suo grande e immenso amore.

Tra l’altro è tutt’ora richiestissima come testimonial per altre svariate realtà. Lui è un autentico fuoriclasse e, dopo aver abbandonato il calcio giocato, lavora dietro le quinte del suo sport del cuore, soprattutto come commentatore sportivo. Stanno insieme da una vita e la loro unione pareva e pare ancora, agli occhi dei più, come una vera e propria favola.

Tuttavia dopo la conclusione del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi tutto agli italiani sembra possibile, anche il cosiddetto impossibile. Tanto più che la pandemia e i vari lockdown che si sono succeduti tre anni fa, hanno sconvolto tanti equilibri personali e di coppia. e ciò è stato motivo per cui tantissimi legami sono poi scoppiati poco dopo.

Martina Colombari e la separazione dal suo adorato Billy

O comunque hanno mostrato delle crepe. E pare che anche per loro, gli splendida Martina e Billy, dei momenti difficili e complicati in cui avevano pensato di dirsi addio, non siano mancati. In realtà non si tratta di mere voci di fondo ma di qualcosa di reale, anche perché a raccontarlo senza filtri è stata proprio la stessa amatissima attrice.

Ovviamente i suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, sono rimasti sconvolti nel leggere tali dichiarazioni. Lei le ha rilasciate durante una chiacchierata cuore aperto per il settimanale Oggi, che le ha anche donato una splendida copertina. Ha pure parlato di tradimenti da ambo le parti. E ora come va il loro legame? I loro estimatori possono dormire sonni tranquilli?

Tradimenti reciproci, ma ora è acqua passata

Martina, che è anche diventata mamma grazie a Billy di Achille, oggi uno splendido giovane uomo, ha raccontato che i rispettivi tradimenti sono avvenuti dopo una decina d’anni di unione. Queste le sue parole al riguardo: “Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. None ro più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia“.

In ogni caso non è stato nulla di importante, tant’è che lei tutto ciò l’ha definito “un capriccio” o ancora di più una “curiosità”. Alla fine i due si sono ritrovati. Oggi il loro amore procede a gonfie vele e sono anche riusciti a prendersi i rispettivi spazi senza trascurare loro stessi e la vita di coppia. Ed è questo a quanto pare il segreto di un amore lungo, profondo e duraturo come il loro.