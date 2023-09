Costanza Caracciolo, la subdola e imprevedibile malattia ha colpito anche lei: la confessione triste e improvvisa

Costanza Caracciolo e la subdola e terribile malattia che l’ha colpita. La confessione che annienta.

Costanza Caracciolo è fatta conoscere ad ampio raggio dagli addetti ai lavori e dal grande pubblico durante la sua esperienza a Striscia la Notizia. Oggi è un’imprenditrice digitale e un’ influencer molto richiesta. Motivo per cui è molto attiva sui Social. La donna ha anche coronato il suo sogno d’amore, sposando il suo Bobo Vieri con una cerimonia molto riservata e decisamente intima.

Lei è riuscita nell’impresa, dove invece molte altre sue colleghe hanno fallito, ovvero di far mettere la testa posto a uno scapolo impenitente come Bobo Vieri. Con lui ha messo al mondo due bambine, che sono la luce dei suoi occhi. Sovente ama raccontarci la sua vita di mamma e moglie, ma anche di grande lavoratrice.

Ci mostra la sua casa sia in Italia che all’estero e in questo periodo ci ha allietato con tante foto delle sue speciali vacanze. Paesaggi incantevoli hanno fatto da cornice alla sua incredibile bellezza. Una bellezza senza tempo e che la rende unica e speciale. Sebbene sia molto amata e apprezzata, lei è stata anche colpita dai classici e numerosi leoni da tastiera.

Costoro si sentono forti, nascondendosi dietro a uno schermo e profili falsi. Non guardano in faccia nessuno e quando vogliono colpire con cattiveria lo fanno senza scrupoli, Anche lei è stata colpita, come la collega Vanessa Incontrada, per il suo corpo. Qui si tratta di body shaming, un reato gravissimo, del quale si parla sovente anche in TV.

Costanza Caracciolo e l’attacco dei haters

Dunque è stata insultata per il suo fisico, che per la verità è meraviglioso. Dopo aver affrontato varie gravidanze, specie la seconda, alcuni utenti molto maligni hanno innanzitutto a commentare a corredo delle varie foto che lei postava che lei fosse ingrassata di vari chili. In particolare puntavano il dito su alcuni gonfiori.

Ovviamente ciò non è stato molto gentile nei confronti di una donna giovane e che aveva da poco messo al mondo una creatura. Tanto più che il motivo di tutto ciò è una malattia molto seria di cui soffrono molte donne del mondo dello spettacolo e non solo. Infatti anche la divina Noemi Bocchi ne soffre e di recente ha subito una delicata operazione proprio per questo motivo come ha rivelato lei stessa sui Social.

La confessione della malattia

Stiamo parlando di diastasi addominale. La moglie di Vieri ne ha parlato durante un’intervista a cuore aperto per Ok Salute, che le ha donato pure una bellissima copertina. Lei, profondamente stanca di tanti commenti negativi nei suoi confronti, ha sbottato con uno sfogo che non è di certo passato inosservato.

“Basta commenti morbosi: ho la diastasi addominale di 5 cm“, queste le sue parole che hanno finalmente messo fine alle critiche su di lei. Dunque quella pancetta tanto denigrata dagli haters altro non è che la conseguenza di tale malattia che ha fatto capolino nella sua vita in seguito al parto della due figlie Stella e Isabel, che sono ancora tanto piccine.