Manila Nazzaro, la confessione sulle minacce di morte arrivate da parte sua è agghiacciante: nessuno se lo aspettava

Manila Nazzaro è letteralmente sconvolta. Ha ricevuto minacce di morte proprio da lui. Nessuno se lo aspettava.

Ha ritrovato il sorriso di recente la splendida Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia e lanciatissima showgirl è felice accanto al ballerino e maestro di Ballando Con Le Stelle Stefano Radei. I due non si nascondono più e sui Social appaiono scatti romanticissimi. Ciò rappresenta una vera e propria coccola per l’anima per i numerosissimi estimatori.

Essi hanno molto sofferto molto quando hanno saputo dei momenti difficili che la donna ha passato. Lei ha alle spalle un matrimonio finito e che le ha spezzato il cuore in mille pezzi. Ha sempre cercato di difendere con le unghie e coi denti la sua indipendenza e di occuparsi al massimo dei suoi figli, che sono la luce dei suoi occhi. Anche durante la permanenza al GF Vip, così come di Temptation Island, lo ha ribadito più volte innanzi alle telecamere.

Nel viaggio nei sentimenti, uno dei programmi estivi più seguiti dagli italiani di ogni età, aveva partecipato in compagnia dell’allora fidanzato Lorenzo Amoruso. I due non vivevano insieme, per lo meno non in pianta stabile. Infatti, a quanto pare, lui non era intenzionato a lasciare la sua città e la sua casa, nonché la sua routine quotidiana.

Lei invece aveva i suoi figli a cui pensare la sua vita lavorativa a Roma. Alla fine sembrava che avessero trovato un punto d’incontro ma poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la doccia fredda. Si erano lasciti e sono volati parecchi stracci tra di loro anche sui Social. A quanto pare lui non ha gradito tutto ciò e ha iniziato a sussurrare che lei, ben prima di concludere la liason, frequentasse già un altro uomo.

La nuova vita di Manila dopo molto dolore

Quest’uomo pareva che fosse proprio Stefano. Inizialmente lei non aveva voluto dare conferme, forse per tutelare un amore appena nato. Ma quando ormai il rumors è diventato una bella conferma, non tutti pare che l’abbiamo presa molto bene. Lei ha parlato di veri e propri insulti pesantissimi alla sua persona, ma soprattutto di minacce di morte rivolte non solo a lei, ma pure ai suoi figli.

Qui si parla di vero e proprio odio che l’ha molto spaventata. Lei ne ha parlato come un fiume in piena proprio sui Social, dove è molto attiva, spaccando il cuore in mille pezzi dei suoi numerosissimi e affezionati estimatori. Estimatori che chiaramente non vedono l’ora di rivederla nuovamente protagonista sul Piccolo Schermo, magari impegnata in un nuovo reality o alla conduzione di una bella trasmissione tutta sua.

Le terribili minacce alla sua persona

Fatto sta che chi le ha rivolto cattivissime parole e vere proprie minacce di morte non sia stata una persona in particolare, ma un mondo vero e proprio, quello del Web che è molto vasto e pericoloso. Infatti, con il fatto che ci si può nascondere dietro uno schermo, a profili falsi, talvolta ci si sente più liberi di insultare.

E lei, che ha vissuto tutto ciò sulla sua pelle, si è detta altamente solidale con chi lo vive o lo ha vissuto, ha pure invitato le persone a sostenere chi piace ma nel contempo a non insultare chi non piace. Riguardo alle minacce di morte ha svelato: “L’anno scorso hanno minacciato di morte me e i miei figli perché non credevo a una storia d’amore mai esistita”. La confessione è davvero agghiacciante.