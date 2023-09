Maddalena Corvaglia, il segreto per essere sempre in forma: lo fa continuamente e non mette un grammo

La showgirl ha svelato il suo segreto per avere sempre un fisico asciutto e tonico: ecco come si allena Maddalena Corvaglia.

Classe 1980, Maddalena nasce a Galatina, paese salentino dove vive con la madre Maria Isabella, insegnante di sostegno, e dal fratello più grande Antonio detto Tony, avvocato come il padre Salvatore, morto tragicamente nel 1995.

All’età di 17 anni partecipa a Miss Italia 1997 come riserva, dopo aver ottenuto il titolo di Miss Wella Umbria. Dopo il diploma al liceo classico Dante Alighieri (oggi istituto di istruzione superiore Rita Levi Montalcini) di Casarano, nel ’99 prende parte al casting per diventare la velina bionda nel programma Striscia la Notizia, andando ad affiancare alla fine Elisabetta Canalis.

Dall’esperienza come velina, inizia la scalata verso il successo, trovandosi a condurre numerosi programmi televisivi e radiofonici. Inoltre collabora con Vasco Rossi, apparendo nel video del suo brano Stammi vicino di Vasco Rossi, terzo singolo estratto dell’album Vivere o niente.

Nel 2015 collabora con il Gruppo Norba, presentando le cinque tappe del tour Radionorba Battiti Live. Il 25 marzo 2016 la troviamo nella seconda puntata della settima edizione di Ciao Darwin come rappresentante della categoria Integratori. Dal 2016 al 2018 conduce la versione estiva di Paperissima Sprint, insieme a Vittorio Brumotti e Gabibbo.

Oltre le telecamere

Dal 2002 al 2007, Maddalena è stata legata sentimentalmente a Enzo Iacchetti. Il 28 maggio 2011 ha sposato lo statunitense Stef Burns, più grande di lei di 21 anni. E’ il chitarrista della band di Vasco Rossi. La testimone di nozze della Corvaglia è stata Elisabetta Canalis, la quale a sua volta sceglierà Maddalena come testimone al suo matrimonio nel 2014.La showgirl e il chitarrista avranno una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum, nata il 28 settembre 2011.

Il 19 gennaio 2017 la coppia ha annunciato la separazione. La showgirl ha raccontato la fine delle nozze ai microfoni di Verissimo, ricordando i sei anni di matrimonio come fantastici al fianco dell’uomo più importante della sua vita: “Stef sarà per sempre nel mio cuore, anche perché insieme abbiamo avuto Jamie, la nostra bambina, e lei è stata una nostra grande fortuna“.

Il segreto dell’allenamento di Maddalena

Maddalena è una donna molto sportiva, che ama prendersi cura di se stessa, ma allo stesso tempo preferisce di gran lunga trascorrere del tempo con sua figlia. Ha trovato un metodo infallibile che le permette di unire l’utile al dilettevole. Pochi giorni fa ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui scriveva: “Uno dei dieci Sport che fanno più DIMAGRIRE: SALTARE LA CORDA. Saltare la corda ad un ritmo medio per 10 15 minuti fa bruciare fino a 300 kcal. Ma sono così tanti i benefici che si traggono da questa disciplina che limitarla ad un solo conteggio calorico è molto limitante“.

“Ecco quali sono i 5 MOTIVI per cui in questa stagione ho deciso di ritirare fuori dal cassetto la mia vecchia corda. 1. SALTARE LA CORDA è un momento di GIOCO , per cui è un momento ideale da condividere COI NOSTRI FIGLI. 2 . La corda è un ATTREZZO PICCOLO e leggero e lo si può portare ovunque . 3. È un ottimo ESERCIZIO CARDIO-RESPIRATORIO , perché fa pompare il cuore al massimo e la nostra salute ringrazia . 4. Saltare la corda per 10 minuti al giorno migliora la FORZA OSSEA e riduce il rischio di osteoporosi, soprattutto per noi donne . 5. I risultati si vedono subito dopo poche settimane, sia a livello di resistenza, che nel nostro fisico. Saltando per 10 MINUTI AL GIORNO, dopo 6 SETTIMANE si vedono dei grandi risultati. Che ne dite? Vi ho convinti? Io sono una schiappa con la corda, per cui sono super motivata!“. Con la sua determinazione, sicuramente avrà convinto tutti i suoi followers.