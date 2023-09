Raoul Bova, la separazione fa malissimo: eppure sembrava l’amore della sua vita | Notizia tristissima

Raoul Bova, il dolore è davvero forte. Si parla, senza se e senza ma di separazione. Ma come è possibile? Sembravano tanto uniti! Il racconto dei fatti.

I fan del bellissimo e bravissimo attore romano hanno il cuore spezzato in mille pezzi. Possono solo immaginare il dispiacere profondo provato dal loro beniamino, sempre più lanciato sia sul Grande che sul Piccolo Schermo. A strettissimo giro tornerà grandissimo protagonista della fiction nostrana, sia per quanto riguarda le Reti Rai che Mediaset.

Nel corso di questa pazza estate 2023, tra nubifragi e temperature elevate, ci ha estasiato di continuo sui Social, in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram, con scatti delle sue vacanze. Vacanze particolarmente avventurose dove ha staccato, come si suol dire, la spina dalla routine quotidiana e si è dedicato tantissimo allo sport.

Ricordiamoci che Raoul, priva vi diventare l’attore che è oggi, è stato un campione di nuoto. In seguito a un incidente è stato costretto a lasciare quello agonistico e ha scoperto l’amore per la recitazione. Adora dedicarsi anche a gite in bici e passeggiate, che sono un toccasana sia per il fisico che per la mente. A condividere tutto ciò con lui è la sua bellissima compagna Rocìo Morales.

I due si sono conosciuti sul set della pellicola Immaturi e sono pian piano usciti allo scoperto. Stanno insieme da parecchio tempo e hanno messo al mondo due bambine, che sono ancora molto piccole. Rocìo è un’attrice affermatissima, ma è anche molto brava pure come scrittrice. Infatti ha dato in tale direzione alle stampe intensi romanzi.

Raoul Bova e la separazione che ha fatto molto tremare

L’ultimo si intitola Dove Nasce Il Sole e sta ottenendo incredibili consensi, sia da parte della critica che dei lettori. Tuttavia c’è una terribile notizia che pesa ora sula testa di Raoul, come una spada di Damocle e che terrorizza i suoi numerosissimi estimatori, che non si capacitano di ciò del quale sono venuti tristemente a conoscenza.

In poche parole, si parla, senza se senza ma, di una separazione improvvisa e che fa molto male. In ogni caso, come molti sussurrano sui Social, nulla pare più impossibile, dopo l’addio che si soni dati Francesco Totti e Ilary Blasi, che sono stati per tanto tempo marito e moglie e che hanno rappresentato, agli occhi dei più, la coppia ideale. Come stanno realmente le cose.

La separazione dalla sua prima moglie

In realtà la separazione che ha fatto tanto male a Bova è stata quella con la prima moglie Chiara Giordano, con la quale è stato sposato a lungo e ha avuto due figli maschi. Lui prima di iniziare la relazione con Rocìo, che va avanti tutt’ora a gonfie vele, ha voluto parlarne con l’allora consorte che ha a sua volta sofferto tantissimo.

Pure lei si è rifatta pian piano una vita dal punto di vista sentimentale e i due ex sono ad oggi in ottimi rapporti. Dunque nessuna nube tra Raoul e la sua dolce metà, alla quale lui, rompendo la sua proverbiale riservatezza, ha fatto dolcissime dediche su Instagram durante il periodo estivo. Dunque i fan possono dormire sonni tranquilli.