Francesco Totti, l’ex compagna ha coronato il suo sogno d’amore: finalmente le nozze tanto attese

Francesco Totti, la sua celebre ex ha detto sì. Bellissima in abito bianco. Le nozze sono arrivate.

Mentre l’ex capitano della Roma prosegue a gonfie vele la sua liason con la compagna Noemi Bocchi, la sua bellissima ex si sposa. Le foto che la vedono con indosso un candido abito bianco hanno fatto il giro del Web. Splendida e in forma più che mai ha ammaliato il vasto popolo del Web e non solo. E lui? Lui, dopo essere ritornato alla base, è più impegnato che mai.

Del resto il Pupone non è di certo una persona che ama starsene con le mani in mano. Tuttavia l’abbandono al calcio giocato lo ha fatto molto soffrire, come ha rivelato lo stesso nel corso della lunga intervista che ha concesso al Corriere della Sera. La stessa tra l’altro dove si era tolto non pochi sassolini dalla scarpa parlando della sua ex moglie.

Ovviamente ci stiamo riferendo alla splendida Ilary Blasi che ha trascorso un’estate molto romantica in compagnia del suo Bastian Muller. Con l’affascinante imprenditore tedesco fa sul serio e i due sono diventati praticamente inseparabili. Le foto che li ritraggono insieme sono una vera e propria coccola per l’anima per i numerosi estimatori della showgirl romana.

Francesco Totti, la sua ex si è sposata

Estimatori che però attendono di conoscere al più presto da lei le sue novità lavorative legate perlopiù all’ universo televisivo. Difatti negli ultimi giorni ha iniziato a circolare una voce che la vorrebbe non solo fuori dalla conduzione della prossima edizione dell‘Isola dei Famosi ma proprio delle Reti Mediaset.

Niente di confermato ma ciò ha incominciato a fare tremare i cuori ai suoi fan, soprattutto quelli della prima ora. In ogni caso in molti sostengono che ciò non sia possibile visto la sua grande amicizia con Silvia Toffanin, storica compagna dell’ AD dell’ Azienda del Biscione. Tuttavia ora la notizia che spiazza è un altra. Si tratta delle nozze che stanno facendo sognare ad occhi aperti. La ex di Totti ha detto sì.

Maria Mozza sposa meravigliosa a Ibiza

Si tratta di una splendida showgirl con la quale lui è stato fidanzato a lungo e la storia era decisamente importante. Tanto che anche per loro si parlava di matrimonio. Stiamo parlando di Maria Mazza che è famosissima anche per svolgere il ruolo della dottoressa in Avanti un altro!. La donna ha sposato il suo compagno, nonché papà di sua figlia Sveva che è venuta al mondo nel 2014.

Il fortunato è Amedeo Quagliata, ristoratore di Napoli e provincia. La coppia si è detta sì a Ibiza, prima in chiesa e poi in una struttura della quale però non si hanno grandi informazioni. A raccontarci delle nozze è stata la stessa Maria con alcuni scatti che ha caricato nelle Stories del suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.