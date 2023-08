Uomini e Donne, incidente grave per l’amatissima protagonista: rimasta a terra sull’asfalto | Auto distrutta

Uomini e Donne, terribile e grave incidente per una splendida e amatissima protagonista. L’auto è distrutta e lei è rimasta a terra. Il racconto dei fatti che spacca i cuori.

A meno di un mese dl fischio d’inizio ufficiale della nuova e assai stagione televisiva del dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV Italiano, una notizia sconvolge i cuori dei numerosi telespettatori. Si parla di un incidente assai grave per un’amatissima protagonista del programma.

La ragazza è rimasta a terra sull’asfalto dopo l’impatto mentre la sua auto è completamente distrutta. A quanto pare integra è rimasta solo la targa. Insomma, c’è da che preoccuparsi anche perché oltre al danno fisico e morale c’è anche quello economico che non è da poco. Del resto acquistare una vettura oggi non è propriamente una passeggiata e con la grande crisi che serpeggia non è il massimo.

Tuttavia pare che la colpa dell’incidente sia del conducente dell’altra auto. Non si conoscono ancora molto bene le dinamiche ma si sa che l’altra persona era molto agitata e aveva una gran fretta. E quest’ultima, si sa, è proprio una cattivissima consigliera. Quando poi siamo alla guida per la nostra incolumità e quella altrui dovremo proprio dimenticarcela a casa.

Uomini e Donne, grave indicente per la grande protagonista

A quanto pare l’uomo stava per andare a sposarsi. Ciò è stato scoperto soltanto il giorno dopo quando costui ha rintracciato la proprietaria dell’auto distrutta per scusarsi e firmare la costatazione amichevole, dopo essersi sposato e aver trascorso la sua prima notte di nozze. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio anche perché pare che, mezzo a parte, non ci siano stati danni eccessivamente seri alle persone.

Tant’è che a raccontarci sui Social, in particolare in una Storia del suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, è stata la stessa ragazza che abbiamo ammirato di recente a Uomini e Donne all’interno del Trono Classico. Lei ha svolto il ruolo di corteggiatrice e il tr0nista in questione l’aveva pure scelta ma la loro liason è stata praticamente lampo. Avete capito di chi stiamo parlando?

Cos’è capitato all’ex corteggiatrice

Della bellissima Alessandra Somensi che era stata scelta da Luca Daffrè. Manco il tempo di vederli insieme fuori dal noto programma che li ha fatti conoscere e si erano già lasciati e a quanto pare nemmeno nei migliori dei modi. Sono volati stracci e i rispettivi fan sono rimasti con il classico amaro in bocca.

In molti poi sui Social si chiedono se lei possa essere interessata al Trono anche se tanti altri sostengono che lo sia molto di più Carola Carpanelli, ex del tronista Federico Nicotera. Anche la loro storia a telecamere spente si è conclusa ben presto e lei appare molto triste per la delusione presa. Alessandra invece, incidente a parte, è sempre più radiosa e al top.