Maurizio Costanzo, figlia se lo lascia proprio sfuggire di bocca dopo mesi: ecco cosa lo costringeva a fare Maria

La figlia di Maurizio Costanzo ha fatto una inaspettata rivelazione sul rapporto tra il padre e Maria: cosa lo costringeva a fare.

Al termine del mese di agosto Maurizio Costanzo avrebbe spento ben 85 candeline. Un traguardo importante ma che non potrà mai raggiungere in quanto lo scorso 24 febbraio è scomparso tra lo stupore generale.

Il quotidiano La Repubblica per omaggiarlo ha scelto di pubblicare una lunga lettera scritta da Camilla, figlia del conduttore e della seconda moglie Flavinia Morandi. Nella missiva ha parlato di Maurizio come padre ma anche del rapporto che questi aveva con Maria.

In particolare Camilla ha parlato di un dettaglio della vita del padre che è cambiato drasticamente con l’arrivo della De Filippi nella sua vita.

Maurizio Costanzo, la sua vita privata: l’arrivo di Maria

Maurizio si è sposato in prime nozze con la fotoreporter Lori Sammartino ma i due sono stati insieme per un solo anno. In seconde nozze ha invece sposato la giornalista Flavia Morandi che lo ha reso padre due volte, prima di Camilla e poi di Saverio. Nella lettera in questione, la primogenita del conduttore ha parlato di un padre dedito al lavoro e che con loro non ha trascorso mai un giorno di vacanza perché le pause lo annoiavano.

Un dettaglio non da poco ma che poi è improvvisamente cambiato e proprio con l’arrivo di Maria De Filippi. A quanto pare la conduttrice ha cambiato del tutto le abitudini di Costanzo ma vediamo nel dettaglio cosa ha raccontato Camilla nella lettera.

Maria De Filippi, le parole di Camilla: come ha cambiato Maurizio

Nella sua lunga lettera Camilla ha parlato di come sia cambiata la vita di suo padre con l’arrivo di Maria: “Diceva di annoiarsi in vacanza e la noia lui la rifuggiva come la peste. Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate. Con fatica accettava di fare due passi in giardino, al limite metteva le caviglie in piscina. Non era un avventuriero e viaggiare per viaggiare non gli interessava”.

Una vita dedicata quasi interamente al lavoro quindi. Il suo pensiero costante dalla mattina alla sera. Allo stesso tempo però Camilla ha comunque usato parole dolci e cariche di stima per suo padre. Inoltre anche le sue parole per Maria sono parse una lode al modo in cui la conduttrice ha fatto il suo arrivo nella loro vita portando novità ed anche un grande cambiamento.