Kate Middleton senza parole, la Royal Family vuole che gli dica addio: il retroscena è assurdo

Kate Middleton, la Principessa non sa più che dire. La Royal Family vuole che le dica addio. A che cosa? Il racconto dei fatti.

Non è sempre oro quel che luccica, recita un famoso detto che tante volte ci ripetevano le nostre nonne. O ancora potremmo pronunciarne un altro sempre assai attuale quale ” l’apparenza inganna”. E ora come ora dove diamo una gran importanza all’apparire più che all’essere e che siamo alla costante ricerca del selfie perfetto, non ci rendiamo conto di quanta fuffa ci sia in giro.

Se da un lato non solo le star ma anche le persone comuni fanno ampio uso di filtri, programmi di ritocco e tante app per apparire al top, c’è anche chi come Kate pare perfetta e senza nemmeno una preoccupazione quando invece ne ha eccome, come ogni donna. Non stiamo parlando di difetti fisici visto che lei è meravigliosa, ma di dispiaceri e tanti pensieri che affollano sia la sua mente sia il suo cuore.

Per prima cosa non deve essere affatto facile vivere quasi costantemente sotto i riflettori e far parte della Royal Family che è da sempre oggetto di gran chiacchiericcio e di infinito interesse da parte della Stampa, non solo Inglese per la verità. Inoltre lei è mamma di ben 3 figli a soli 41 anni. E lei cerca con le unghie e con i denti di tenerli lontani il più possibile clamore mediatico.

Kate Middleton, si parla di rinuncia per lei

Con il marito, l’affascinante Principe William, nonostante l’amore vada a gonfie vele, pare che di tanto in tanto, ci siano delle discussioni anche perché pare che lui in realtà non possieda poi un carattere così placido e accomodante. E in questo sembra che assomigli moltissimo al padre Carlo.

E ora una nuova grana sarebbe nata proprio per causa del nuovo Re d’Inghilterra e dalla sua seconda moglie Camilla che lo scorso 6 maggio 2023 è stata incoronata pure lei insieme al marito. In poche parole i due avrebbero fatto una chiara richiesta a Kate che l’avrebbe molto ferita, parlando di una vera e propria rinuncia. Lei proprio non se l’aspettava.

La richiesta della Royal Family

In poche parole la coppia voleva che lei rinunciasse al suo vero nome di battesimo che è Catherine, dunque con la C, anche se tutti la chiamano Kate in Katherine, proprio per l’assonanza con il suo tanto celebre e amato diminutivo. Loro avrebbero insistito ma alla fine, a quanto pare, l’avrebbe spuntata lei.

Del resto si sa che pure lei possiede un caratterino niente male e che non ama affatto farsi mettere i piedi in testa. Rispetta l’etichetta e conosce molto bene il Bon Ton ma questa richiesta le era risultata davvero eccessiva e inaccettabile. Una voce vicina alla Royal Family ha sussurrato che ad appoggiarla in tale direzione sarebbe stato pure il marito. E a quel punto Carlo e Camilla hanno desistito.