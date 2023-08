Marta Flavi, la 72enne senza nessun pudore: “…una botta e via” | La piccante rivelazione

Marta Flavi, la splendida conduttrice, ha rilasciato una dichiarazione molto intima e bollente. ” Una botta e via”. I fan sono sconvolti.

In molti la ricorderanno al timone di Agenzia Matrimoniale che per un lungo periodo ci ha fatto sognare ad occhi aperti. Ora risponde alle nostre lettere in una Posta del cuore per una nota rivista dove parla di sentimenti a 360°. Di recente l’abbiamo ammirata come concorrente a Ballando Con Le Stelle.

Nonostante lei seguisse lo show danzereccio di Rai 1, condotto dalla splendida Milly Carlucci, praticamente da sempre, quando le è stata data l’occasione di parteciparvi, come le ha più volte rammentato la temutissima giuria, non è riuscita a convincere a pieno con le sue esibizioni in pista.

Non per nulla la sua avventura in quel programma non è durata a lungo ma lei si è comunque detta felice dell’esperienza che porterà sempre nel cuore. Di recente la Flavi è rimbalzata agli onori della Cronaca, inclusa quella Rosa, per essere stata la terza moglie del compianto Maurizio Costanzo.

Marta Flavi, confessione bollente per lei

Quando lo stimatissimo conduttore e giornalista, che ha cambiato il modo di fare la Televisione, è venuto a mancare da questo mondo si è ritornato a parlare del suo matrimonio con la bellissima Marta che è durato pochissimo. Tra l’altro fu lei a scoprire il legame che lui aveva già con Maria De Filippi.

Ed è stata lei l’ultima donna che gli è stato accanto. E la Flavi è single? Lei, intercettata dal settimanale Chi sostiene di sì. Ha anche svelato di non aver più il desiderio di risposarsi ma di fare la parte della fidanzata per vivere più liberamente la sua vita. Tuttavia è quando si è toccato l’argomento attrazione fisica che l’atmosfera si è fatta bollente. ” Una botta e via”, la frase che colpisce.

“Una botta e via”, le sue inaspettate parole

” Il se*** si trova sempre anche in tarda età se è quello che si desidera. Ma io non sono una da una botta e via, non mi piace e non mi basta”. Ha dichiarato la conduttrice che per rincarare la dose in tale direzione ha tosto aggiunto: ” Appartengo a quella generazione di donne che dopo tre volte che vanno a letto con uno sono già innamorate, forse già dopo la prima”.

Insomma, lei vuole di più. Intanto si gode la sua vita da 72enne nella sua casa che è riuscita a comprarsi, e ciò è fonte di grande orgoglio per lei, in compagnia della sua famiglia e dei suoi più cari amici. Si dedica ai suoi tanti hobby però, come ha candidamente rivelato la stessa, ” l’amore le manca”. E chissà che non arrivi ben presto anche quello.