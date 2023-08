Mediaset, ex gieffina in una situazione estrema: “Il sangue usciva da ogni parte” | Dramma da codice rosso

Mediaset, la confessione terrificante da parte della splendida ex gieffina. Parla di sangue che le usciva dal corpo. I fan sono sconvolti.

Mediaset, mentre è quasi tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello che, per volere dello stesso Ad Delle Reti Mediaset Pier Silvio Berlusconi non si chiamerà più Vip o Nip. Un’agghiacciante confessione arriva dall’ex gieffina. Ha parlato senza se e senza ma di un episodio durissimo e violento, nonché sangue che usciva da ogni parte del suo corpo.

Sembra una scena da film horror, ma purtroppo è una triste realtà. Se oggi riesce a parlarne a fatica dal momento sia il suo cuore che la sua anima da giovane donna sono ancora distrutti, è perché è riuscita pian piano da quell’incubo, dopo la sua chiacchieratissima partecipazione al padre di tutti i reality in versione Vip.

Il reality è sempre molto seguito dagli italiani e, se non in TV lo è sui Social, soprattutto negli ultimi anni. Non per nulla molte clip vengono riprese sulle piattaforme, dove diventano in men che non si dica virali. Si commenta di tutto e si creano molti meme. La partecipazione della concorrente era già stata molto chiacchierata per via del suo cognome. Difatti lei è figlia d’arte.

” Sangue che usciva da tutto il corpo”, la confessione dell’ex gieffina

L’abbiamo anche vista molte volte nei salotti di Barbara D’Urso in veste di opinionista, La ragazza ha pure dato alle stampe un suo libro autobiografico che è un vero e proprio pugno allo stomaco. Qui ha ripercorso la sua infanzia e la sua adolescenza, nonché la sua vita sentimentale, che le ha donato pure tanto, tantissimo dolore.

Tuttavia è stato durante una sua intervista a cuore aperto rilasciata a Chi, che ha donato ai lettori parole durissime, nonché un racconto che non può che sconvolgere pure i meno impressionabili. Purtroppo la Realtà, come la cronaca ci insegna, supera anche di lunga la fantasia. Lei ha parlato di sangue che le usciva da tutto il corpo. Di chi stiamo parlando?

Francesca De Andrè e la sua situazione estrema

Della splendida Francesca De Andrè. che al settimanale cha rivelato della relazione decisamente sbagliata e tossica con il suo ex fidanzato. Lei lo aveva lasciato e si era messa con un altro uomo, ma poi, finito il reality è ritornata con il suo ex, per il quale aveva anche lasciato la sua città. “Ero a terra, il sangue usciva da ogni parte dal mio corpo“, ha svelato la De Andrè.

Tra l’altro, come ha rivelato il giornalista Gabriele Parapiglia, che l’ha intervistata, l’intervista è stata rimandata 4 volte, dal momento che la ragazza era in ospedale con codice rosso. Si è trattato di un vero e proprio pestaggio e di un episodio che tutt’ora, che siamo nel 2023, accade non solo in Italia, ma in tutto il mondo ogni giorno. Una vera e propria piaga sociale che spacca i cuori.