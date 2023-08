Giovanna Civitillo, ha vuotato il sacco sulla figlia di Amadeus: “Mi ha fatto scoprire…”

Amadeus, la moglie Giovanna non si è più trattenuta. La verità sulla figlia di lui Alice. Cosa è davvero successo quando era piccina.

Ama e la sua Giovanna sono ora come ora una delle coppie più belle, unite, complice e innamorate del vasto mondo dello Spettacolo Italiano. Lui poi non è solo uno dei conduttori di maggior punta dell’Azienda di Viale Mazzini, ma anche uno dei più amati in assoluto dagli italiani di ogni età.

Ora si sta godendo gli ultimi scampoli della sua estate e cercando di ricaricare come si deve le pile in attesa di una nuova stagione televisiva che è praticamente alle porte e che lo vedrà nuovamente grandissimo protagonista. Lo vedremo infatti a partire da settembre alla conduzione dello storico quiz show, dopo cena, I Soliti Ignoti ma più avanti di certo ci allieterà anche con Affari Tuoi.

Tuttavia il suo più grande impegno e al quale sta lavorando a spron battuto è la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo 2024. In ogni caso questa sarà l’ultima volta, la quinta consecutiva, che lui rivestirà questo duplice ruolo. Poi si prenderà una pausa in tale direzione. Ovviamente a stargli accanto ancora una volta e a sostenerlo la sua amatissima Giovanna Civitillo.

Amadeus, la sua Giovanna senza freni sulla primogenita Alice Sebastiani

La donna ha lasciato il lavoro per un lungo periodo per seguire passo passo e personalmente la crescita del figlio Josè che oggi è diventato uno splendido adolescente. Tra l’altro durante le varie serate del Festival lo vediamo sempre seduto in prima fila accanto alla sua bellissima mamma. Il ragazzino ha una grandissima passione per la Musica, come ha rivelato più volte in TV il suo celebre papà.

Tuttavia Ama ha anche un’altra figlia, molto più grande di Josè, nata nel corso del suo precedente matrimonio avvenuto con la bellissima Marisa di Martino. Ha poi in seguito ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota e così ha potuto sposare anche con rito religioso e non soltanto civile la sua Giovanna. E ora lei ha spifferato tutto quanto relativo alla figlia primogenita del marito. Cosa è successo in passato.

Cosa è successo quando la figlia era piccola

La ragazza, classe 1997, ha un meraviglioso rapporto sia con suo padre come con il fratellastro Josè. Non è interessata a lavorare nel mondo dello Spettacolo ma possiede una grandissima passione per la Moda, tant’è che ha proseguito con successo una laurea in Fashion Business. Presentissima nel giorno della proclamazione pure Giovanna che ha con lei un bellissimo legame.

Non per nulla la showgirl ha dichiarato riguardo ad Alice: “Lei mi ha fatto scoprire il mio senso materno”. Lo ha svelato durante una sua ospitata a Verissimo. Oggi sono amiche e confidenti, oltre che assai complici. Ed è stata lei in qualche maniera a fare capire al papà che Giovanna fosse la donna giusta per lui, anche se era tanto piccina, chiedendogli di fidanzarsi con lei. E lui l’ha accontentata.