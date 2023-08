Belen Rodriguez, è tutta una finzione: sta mentendo su un amore che non esiste | L’hanno smascherata

Belen Rodriguez, la verità sulla sua vita privata. Una verità che fa veramente male. Sta ostentando un amore che non c’è.

Sta trascorrendo indubbiamente un’estate molto diversa rispetto a quella dello scorso anno la splendida Belen Rodriguez. Se infatti nel 2022 aveva infiammato l’etere, nonché i cuori palpitanti dei suoi numerosissimi estimatori, sia con foto sia con video in compagnia del suo Stefano, ora viaggerebbe da sola.

Sola del tutto proprio no visto che a starle vicino in questo periodo è la sua famiglia di origine e la sua dolcissima Luna Marì, frutto del suo passato amore con l’affascinante Antonino Spinalbese. Santiago, il primogenito, sta trascorrendo ora le vacanze nella Grande Mela con il papà.

Se nell’ultimo periodo era stata beccata dai paparazzi che, si sa, sono sempre in agguato, in compagnia del bellissimo Elio, poi di lui si sono perse pian piano le tracce fino a vederlo praticamente scomparire. Tra l’altro si mormora che potrebbe essere soltanto un carissimo amico. Insomma, i due si vorrebbero molto bene ma niente di più.

Belen Rodriguez, ha ostentato un amore che non c’è

E ciò è stata fonte di immensa delusione per i suoi fan, soprattutto della prima ora. Tanto più che ora il suo splendido marito appare più in forma che mai. Ci ha anche estasiato di recente con foto e video al mare dove ha messo in luce una fisicità da urlo e un fascino irresistibile. Lei appare perlopiù in versione casual e praticamente struccata. Inoltre una luce di malinconia spesso pervade gli occhi.

Insomma, pare proprio che non sia un grande periodo per lei. Dopo l’ennesima crisi con De Martino e il nuovo allontanamento tra di loro, lei ha pure annunciato l’addio alle Reti Mediaset dopo tanti anni di collaborazione. Nel farlo poi non ha dato annunci che parlassero di altri progetti lavorativi. Ora i suoi fan sono preoccupati per lei. Tanto più che sia con Stefano sia con Elio, secondo molti, avrebbe ostentato un amore che non c’è. E ora arriva un’altra conferma in tale direzione.

Lo scatto che fa chiacchierare

Per la verità si tratta di una passione culinaria o di un peccato di gola che è bene di tanto tanto concedersi. La showgirl argentina, che è considerata da tempo nel nostro Paese una vera e propria diva, ha condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, una foto dove possiamo ammirare tante gustose coppe di gelato alla crema.

Secondo alcuni però, che hanno iniziato a commentare in rete lo scatto in questione, non potrebbe essere per lei dal momento che è troppo in linea per concedersi un cibo tanto calorico. Insomma, per costoro sarebbe semplicemente una finta. Dunque si parla del resoconto di un amore che non esiste. Ed è il Caos.