Temptation Island, incidente gravissimo per la protagonista: volto sfigurato

Temptation Island, terribile e gravissimo indicente per una grande protagonista del reality. Ha il volto sfigurato. I fan sono sconvolti

Di certo, l’edizione 2023 di Temptation Island è stata un vero successo. I dati di ascolto hanno parlato molto chiaro in merito e ciò ha fatto esultare tutto il team lavorativo che opera dietro le quinte. Anche Maria De Filippi era giunta in Sardegna per seguire “il tutto” da vicino.

Chiaramente felicissimo di ciò è anche Filippo Bisciglia che da anni conduce il viaggio dei sentimenti. Non per nulla non ha mai smesso di ringraziare dal profondo del cuore i telespettatori con dei videomessaggi realizzati dalla sua auto il giorno seguente alla messa in onda di ogni singola puntata.

Le coppie erano tutte Nip ma fin da subito hanno solleticato la curiosità più viva del grande pubblico che voleva saperne sempre più su di loro. Ci sono state tante docce fredde come tanti clamorosi colpi di scena, compresi dei romantici e assai inaspettati happy end. Ora però il reality è nel mirino per ben altri motivi. Motivi decisamente gravi e che spaccano i cuori.

Temptation Island, protagonista con il viso sfigurato

Difatti una sua grandissima protagonista non se la sta passando affatto bene. La ragazza, decisamente bellissima e sensuale, ha il volto sfigurato. Lei si è mostrata in alcuni scatti sul seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram direttamente dal lettino dell’ospedale. Grande è stata ovviamente la preoccupazione dei suoi fan che ora vogliono necessariamente saperne di più sul suo stato di salute.

Lei l’abbiamo ammirata a Temptation Island nel 2021 e ha svolto in maniera impeccabile il ruolo di tentatrice. Tant’è che un fidanzato decise di uscire dal programma insieme a lei. In ogni caso, a telecamere spente, la loro liason durò decisamente ben poco. In seguito ebbe anche una storia con Giulio Raselli, volto di Uomini e Donne. Avete capito di chi stiamo parlando?

Carlotta Adacher, reduce da un gravissimo incidente

Di Carlotta Adacher, classe 1987, che è una brava e acclamata influencer. Prima di arrivare in TV lavorava come estetista elettromedicale e assistente medico. Negli ultimi mesi la ragazza ha parlato di un terribile incidente che ha subito. ” Un pomeriggio di fine aprile, una data con un orario che non dimenticherò mai. 30 Aprile alle 18 e 30“, queste le sue prime toccanti parole.

Poco dopo ha aggiunto: “La strada di sempre percorsa mille volte. Un secondo. L’impatto. Il nulla. Tanta paura in quei secondi di chiudere gli occhi e non riuscire più ad aprirli”. Ha subito varie operazioni per sistemare il suo bellissimo viso che era rimasto sfigurato e oggi sta tornando più affascinante e in forma che mai. I suoi fan si sono stretti intorno a lei in un lungo e dolcissimo abbraccio.