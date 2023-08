Questa bambina sorridente oggi è la showgirl più amata dagli italiani: la luce negli occhi è rimasta la stessa

Qui era soltanto una bambina felice e sorridente. Oggi una star e la showgirl più amata dagli italiani. L’avete riconosciuta?

Una bimba con i suoi capelli lunghi e mossi, castani scuri, ben legati in due deliziose trecce. Qualche ciuffetto birichino è riuscito a sfuggire dai fermagli e si muove libero e felice, mosso dalla leggera brezza del mare. Lei è felice e sorride. Il suo è un sorriso aperto e sincero. Pure i suoi intensi occhi possiedono una particolare luce.

Sembrano che brillino più del sole che si trova esattamente alle sue spalle. Sta trascorrendo dei momenti lieti e certamente divertenti al mare. Indossa un costume da bagno e si trova vicinissima all’acqua. Quasi sicuramente la foto in oggetto le è stata scattata dai suoi genitori poco prima che si accingesse a fare un tuffo.

Del resto lei ama moltissimo farlo. Crescendo lo ha fatto tantissimo anche in piscina. E uno dei suoi più recenti video che la riguardano e che lei stessa ha caricato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram la vediamo proprio intenta a fare un bel bagno in vasca dove lei ha anche parlato di danza. Una danza però da qualche settimana a questa parte solitaria.

Qui era una bellissima bambina, oggi la showgirl più amata

Di tempo dalla realizzazione di suddetta foto ne è passato parecchio ma la sua bellezza è rimasta decisamente invariata, così come la già poco fa menzionata speciale luce degli occhi. Crescendo è diventata una donna molto seducente ed elegante, nonché dotata di un fisico a dir poco spettacolare.

Da molti anni opera con successo in TV nel nostro Paese ma non è nata in Italia. Lei porta sempre la sua terra natale nel cuore ma è qui, in Italia, che ha trovato la sua strada. Da molti anni è una delle più amate showgirl in assoluto dagli italiani di ogni età e considerata pure una vera e propria diva anche per via della sua alquanto turbolenta vita privata. Avete capito di chi stiamo parlando?

Belen, splendida ieri come oggi

Sì, è proprio lei, la splendida Belen. Del resto è talmente famosa e amata che basta solo pronunciare il suo nome personale per far intendere in men che non si dica a tutti quanti di chi stiamo parlando. Ora la bellissima argentina si sta godendo la sua estate in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici. Stefano De Martino è ormai lontano e la loro storia ha subito l’ennesimo stop.

Si è parlato di lei dell’arrivo di un nuovo amore nelle fattezze dell’affascinante Elio ma di lui nelle ultime settimane si sono perse le tracce. Ora i suoi fan sperano che lei ben presto abbia belle notizie da comunicare loro sul fronte lavorativo dopo il suo recente abbandono a Mediaset, sebbene lei abbia parlato per la verità solo di un arrivederci.