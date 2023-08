Maria De Filippi, dopo la morte di Costanzo si consola con lui: non è suo figlio Gabriele

Maria De Filippi, dopo la dipartita da questo mondo del compianto Maurizio Costanzo, si consola in sua compagnia. E non stiamo parlando del figlio Gabriele.

Si sta godendo gli ultimi scampoli della sua estate 2023 che è stata decisamente molto particolare e difficile da affrontare per lei, la divina Maria De Filippi. Non per nulla è la prima che non sta trascorrendo insieme al suo adorato marito con il quale è stata legata sentimentalmente parlando praticamente una vita.

La dipartita del suo amatissimo Maury lo scorso febbraio 2023 ha spezzato non solo il suo cuore in mille pezzi ma anche dei suoi familiari e del figlio Gabriele, oggi giovane e affascinante uomo, che la coppia aveva adottato quando era assai piccini. Oggi lavora dietro le quinte con la sua tanto celebre mamma.

Al suo funerale ci sono stati tanti amici e colleghi che si sono stretti in un lungo abbraccio con la vedova che si è presa soltanto qualche giorno di distacco dal lavoro. Poi è tornata a farci compagnia in TV e la prima trasmissione che ha ricominciato a registrare è stato Amici. Al suo ingresso in studio è stata accolta da un lunghissimo applauso con pubblico, insegnanti e alunni in piedi per lei.

Maria De Filippi, dopo la scomparsa di Maurizio beccata con lui

Lei che non ha mai smesso di ringraziare dal profondo dell’anima i telespettatori e i suoi estimatori, nonché quelli del suo compianto marito, per la loro forte vicinanza e grandissimo affetto. Costoro lo hanno dimostrato ancora una volta nei loro confronti pure in quei giorni tanto dolorosi e difficili. E per dire loro grazie ha fatto trasmettere messaggi video prima della messa in onda dei suoi programmi.

Nelle ultime settimane Maria ha trascorso dei momenti di mero relax in Sardegna per assistere alle registrazioni dell’ edizione 2023 di Temptation Island che è stato un vero successo. Ora è ad Ansedonia, per la prima volta senza Maurizio. Tuttavia ora c’è un altro a starle molto vicino. E non stiamo parlando del figlio Gabriele.

Ha ritrovato il sorriso grazie a Ugo

Stiamo parlando del suo amatissimo bassotto Ugo con il quale è stata beccata divertirsi un mondo in spiaggia. Maria è sempre stata una grandissima amante dei cani. Ha adottato oltre a questa dolcissima e splendida creatura pure altri che sovente mostra in TV, soprattutto a Uomini e Donne.

Qui in particolare ci ha presentato il simpaticissimo Giovanni che ha intenerito tutti i presenti così come il pubblico a casa. A fare poi loro compagnia ci pensa pure la splendida Filippa. Tutti e tre questi amori di pelo Queen Mary li ha adottati insieme al suo Maurizio che li amava moltissimo a sua volta. Ed è grazie a Ugo e ai suoi fratellini che ora lei pian piano sta ritrovando il sorriso.