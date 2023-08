Antonella Clerici, sua figlia Maelle si ‘vergogna’ di lei: la tristissima e spiazzante confessione

Antonella Clerici, tristissima rivelazione riguardo all’adorata figlia Maelle. Si “vergogna” di lei. Come è possibile?

Si sta godendo ormai gli scampoli delle sue ultime settimane di meritato riposo la splendida Antonella Clerici insieme agli amici, al compagno Vittorio Garrone e alla figlia quattordicenne Maelle. Ed è proprio la sua creatura che “si vergognerebbe” di lei per qualcosa. La confessione è decisamente forte e fa molto male al cuore. Tuttavia, andiamo con ordine.

L’adolescente, che appare sovente in tanti post e svariate Stories della sua tanto celebre mamma, ha come papà il ballerino Eddy Martens che dopo la fine della sua storia d’amore con Antonellina ha deciso di tornare in Belgio. Qui si è rifatto una vita sia dal punto di vista sentimentale che professionale.

La conduttrice è riuscita a mantenere con il suo ex un buon rapporto. E se ci è riuscita è perché lo ha fortemente voluto per amore della creatura che hanno in comune e che sta crescendo diventando sempre più una giovane bellissima donna dai capelli ricci e dallo sguardo furbetto.

Antonella Clerici, Malle ” si vergogna” di lei

A breve inizierà il liceo classico e ciò è fonte di immensa gioia da parte della madre. Per lei lo studio è molto importante ed è felice di appurare che la figlia sia una ragazzina molto studiosa. Tra l’altro pare che ami molto cucinare. E infatti di recente ha preparato delle squisite pizzette margherita che la star di E’ Sempre Mezzogiorno ha mostrato felice su Instagram.

Insomma, tutto fa presagire che il rapporto tra di loro vada alla grande e che oltre il grande amore le leghi tanta stima e infinta complicità. Del resto tante foto farebbero intendere in maniera molto chiara e nette tutto ciò. Eppure la stella di Rai Uno ha svelato qualcosa che ha fatto capire he la figlia ” si vergogni” di lei. In che senso? Come stanno davvero le cose?

La triste confessione della conduttrice

In realtà non è assolutamente vero che Maelle provi una vera vergogna per la sua tanto celebre e amata mamma. Semplicemente a scuola non dice mai che è sua figlia. E se si comporta così è perché non vuole essere considerata ” la figlia di”. ” Non dice mai che è mia figlia per non avere vantaggi”, ha difatti dichiarato a Chi la Clerici.

Insomma, nonostante sia molto giovane, vuole farcela da sola e con le proprie forze. Non per nulla anche durante le varie dirette del suo programma culinario Antonella quando parla di lei sprizza amore e stima da tutti i pori, ricordando pure che sia una persona vivace e molto solare.