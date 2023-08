Uomini e Donne, la punta di diamante della De Filippi scopre la malattia: ore di angoscia per lei

Una nota ex protagonista del dating show Uomini e Donne ha parlato di un momento di grande terrore per lei: le sue parole.

In tutti questi anni di messa in onda, il dating show Uomini e Donne ha permesso al pubblico di conoscere tanti volti oggi divenuti noti. Alcuni ex protagonisti sono tra i più seguiti sui social ed in diversi casi hanno anche preso parte successivamente a famosi format televisivi.

Basti pensare a tutti gli ex protagonisti che sono poi stati scelti per l’Isola dei Famosi o per il Grande Fratello Vip. Tra questi vi è però un volto che negli anni ha collezionato milioni di follower su Instagram e che di recente si sono preoccupati per lei.

Nel dettaglio stiamo parlando dell’ex corteggiatrice Giulia De Lellis che nel corso di un recente sfogo ha raccontato di un momento per lei di grande paura.

Uomini e Donne, il percorso di Giulia De Lellis: le ultime

Nello studio del noto dating show Giulia è arrivata per corteggiare Andrea Damante. Il tronista ha poi scelto di lasciare lo studio con lei ed i due sono stati protagonisti di una intensa storia d’amore. La coppia ha poi messo fine al loro percorso insieme a causa di alcuni tradimenti dell’ex tronista. Giulia adesso sembrerebbe aver ritrovato però la serenità al fianco di Carlo Beretta.

Nel corso degli ultimi mesi però i due sono finiti al centro di una feroce critica a causa di un viaggio fatto ad Israele a quanto pare non per piacere ma per affari legati alle armi. Inoltre, alcuni giorni fa la De Lellis si è ritrovata a vivere un momento di grande paura a causa di un problema di salute ma vediamo cosa ha raccontato.

Giulia De Lellis, grande spavento per la sua salute: il racconto

Attraverso un video pubblicato su Instagram, la De Lellis ha raccontato di alcuni problemi di salute: “Da crampi passeggeri a un dolore fisso insopportabile da farmi paura…Ho pensato di morire dal dolore. Mi erano venute delle fitte, la nausea, sudavo freddo. Erano giorni che sentivo come una spina tra le dita del piede. Ieri poi ha toccato l’apice, sono stata propio male, mi arrivava al cervello e volevo andare in ospedale“.

Secondo il racconto dell’influencer, un medico le ha diagnosticato il neuroma di Morton che di solito causa dolore alla pianta del piede. Niente di grave quindi ma un problema che può portare chi ne soffre a provare appunto molto dolore.