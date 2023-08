Filippo Bisciglia, il tradimento alla sua dolce metà mentre era al reality è clamoroso | Non ha avuto alcuno scrupolo

Filippo Bisciglia, spunta ora la terribile notizia di tradimento verso la sua dolce metà. Il racconto dei fatti che sconvolge i cuori.

Il bravo e amatissimo Filippo Bisciglia è reduce da una stagione a dir poco trionfale di Temptation Island che quest’anno ha difatti potuto contare su dati di ascolto decisamente da record. Grandissima dunque è stata la sua gioia, così come di tutto quanto il team lavorativo del famoso viaggio dei sentimenti, nell’appurare tutto ciò.

Tanto più che il reality è andato in onda nel canonico spazio del lunedì sera in prima time su Canale 5 dopo un anno di stop. Inoltre le coppie presenti erano tutte Nip. Nonostante ciò hanno conquistato in men che non si dica i cuori dei numerosi telespettatori che si sono sempre più appassionati alle loro vicende.

Hanno incominciato a commentarle sui Social e a scovare foto dei partecipanti in Rete, appartenenti anche al passato. Oggi li seguono con vivo interesse e praticamente quotidianamente sui vari profili, in particolare su Instagram, per conoscere tutte le loro novità. Tra l’altro molti sussurrano in Rete che alcuni protagonisti dell’edizione appena conclusa potremmo ritrovarli a breve a Uomini e Donne.

Filippo Bisciglia, il tradimento nei confronti della sua dolce metà

Tuttavia ora a far parlare di se è Filippo. Per lui si parla senza se e senza ma di un bruttissimo tradimento che lui stesso avrebbe compiuto nei confronti della sua bellissima dolce metà. La notizia è assolutamente sconvolgente e i suoi numerosi fan, non ci possono credere. Eppure è tutto tristemente vero.

Tanto più che il tradimento è avvenuto in TV e in diretta, sotto gli occhi di tutti. Esistono poi video e foto che lo attestano. Ergo, è assolutamente impossibile negarlo o fraintendere il fatto. Ora il grande pubblico non sa più che dire e che pensare. Del resto dopo la fine dei matrimonio Totti-Blasi tutto pare purtroppo possibile.

Tradì Flora al GF

In ogni caso non si tratta di un fatto avvenuto in tempi recenti. Difatti l’amore tra Bisciglia e la sua Pamela Camassa, con la quale è legato sentimentalmente parlando da tantissimi anni, va a gonfie vele. Tra l’altro lui durante una sua ospita a Verissimo ha pure speso bellissime e romantiche parole per lei che hanno scaldato in men che non si dica i cuori dei telespettatori.

Il tradimento è avvenuto moltissimi anni fa quando Filippo, ancora sconosciuto, ha partecipato alla versione tradizionale del GF. Sebbene fosse fidanzato con la splendida Flora Canto, oggi signora Brignano, intraprese una relazione all’interno della Casa con Simona Salvemini. Tuttavia la loro liason, una volta usciti dal gioco, finì ben presto.