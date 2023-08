Raimondo Todaro, la donna che gli ha fatto girare la testa è molto più bella della Tocca: spuntano le foto

Raimondo Todaro, lei lo ha mandato in tilt e lui ci ha perso la testa. Chi è le sensualissima donna in questione, ancora più sensuale della moglie Francesca Tocca.

I fan sono sconvolti e non sanno più che dire. Il ballerino, coreografo e maestro di danza Raimondo Todaro ha spaccato ancora una volta i loro cuori in mille pezzi. Dopo che ormai circa tre anni fa ha lasciato, in seguito a tanti anni di collaborazione, la corte di Milly Carlucci, è approdato a quella di Maria De Filippi.

Se si è fatto conoscere ad ampio raggio, ancora molto giovane, come maestro di Ballando Con Le Stelle nonché per alcuni camei da attore in serie di successo come Provaci ancora Prof!, poi ha deciso di approdare ad Amici, dalla vedova Costanzo, per cercare di riconquistare la sua splendida moglie.

Stiamo parlando di Francesca Tocca che opera da tempo e pure con enorme successo nelle file dei ballerini professionisti del padre di tutti i talent. Qui lui, anche con l’appoggio e la grande complicità della conduttrice, è riuscito a riconquistarla dopo un periodo ricco di incomprensioni che li avevano allontanati.

Raimondo Todaro e la donna che le ha fatto girare la testa, più sensuale della Tocca

Lei aveva anche vissuto un’intensa, quanto travagliata, nonché assai chiacchierata storia d’amore con il ballerino Valentin Dumitru che però è durata piuttosto poco. Quando si è intuito che l’idillio con il marito è stato ritrovato, i loro estimatori hanno festeggiato. Tra l’altro la coppia aveva messo al mondo una bellissima bambina di nome Jasmine che è stata felice di appurare la reunion dei loro genitori.

I due apparivano super complici, affiatati e innamorati. Tra l’altro, soprattutto lei, non aveva affatto escluso nemmeno la proposta di allargare presto la famiglia, con l’arrivo di un’altra creatura. Dunque che cosa è successo ancora? Che ci fa lui in compagnia di un’altra sensualissima donna che opera nel vasto mondo dello Spettacolo? E soprattutto chi è costei? Fuori il nome.

Beccato insieme alla bellissima Prof

Si tratta della Prof de L’ Eredità Sara Arfaoui con il quale lui avrebbe avuto una frequentazione, in passato, quando aveva vissuto un momento di vero smarrimento e di allontanamento della sua Francesca. Sta di fatto che proprio in questi giorni è nata una nuova voce che parlerebbe di crisi tra di loro. Ciò si baserebbe su una foto che la ballerina ha condiviso su Instagram.

In poche parole in essa ha mostrato ben evidenziate su un libro le seguenti parole: ” La gente torna ma le cose non tornano com’erano”. Una frase decisamente forte e alquanto sibillina che ha messo immediatamente in allarme i fan della coppia. Intanto lui nelle ultime ore è sparito dai Social ma lei no. E così il giallo si infittisce.