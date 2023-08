Bomba Angela Nasti, adesso non è più un segreto: lo hanno fatto davanti a tutti

L’ex tronista Angela Nasti è finita di nuovo al centro del gossip e questa volta per una mossa inaspettata davanti a tutti.

Sin dal suo arrivo sul trono di Uomini e Donne, la vita sentimentale di Angela Nasti è finita sotto i riflettori. In particolare l’ex tronista ha fatto discutere a causa di alcune storie d’amore prima taciute e poi finite male.

In tal senso non sono mancati i colpi di scena e l’ultimo è anche particolarmente recente. La Nasti ha infatti fatto un gesto del tutto improvviso e soprattutto davanti a tutti lasciando senza parole anche la sua famiglia ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Angela Nasti, le ultime sulla sua vita sentimentale: il colpo di scena

Al termine del suo percorso sul trono, la Nasti ha lasciato lo studio con Alessio Campoli ma la loro storia è finita dopo pochissime settimane. Dopo quel colpo di scena sono arrivati per lei tutta una serie di flirt e storie che non sono però finite nel migliore dei modi per lei. Tra questi l’ex calciatore Kevin Bonifaci con cui l’influencer pensava anche di convolare a nozze salvo poi scoprire di alcuni presunti tradimenti.

Caso recente il suo flirt invece con Pierluigi Gollini ossia l’attuale portiere del Napoli. I due sono anche stati visti insieme al matrimonio di Angela, ossia la sorella della Nasti. Tra di loro però le cose sono a quanto pare finite male perché proprio l’ex tronista adesso sembrerebbe aver trovato l’amore con il calciatore Riccardo Sottil. I due sembrano fare sul serio e lo conferma anche una recente indiscrezione sui due.

Sottil e la Nasti, adesso fanno sul serio: l’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni nei giorni scorsi la Nasti ha trascorso alcuni giorni a Firenze per poter incontrare in segreto il calciatore della Fiorentina, Riccardo Sottil in quel momento in ritiro con il resto della squadra. In questi giorni invece l’influencer sta trascorrendo le vacanze con la sua famiglia in Sardegna ed a quanto pare non si è presentata da sola ma appunto in dolce compagnia.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha rivelato di alcune presunte presentazioni in famiglia per Sottil e la Nasti. I due si sono a quanto pare ufficialmente fidanzati in quel di Porto Cervo. Dopo questo passo e soprattutto dopo la segnalazione, i due potrebbero quindi decidere di uscire ufficialmente allo scoperto sui social e presentarsi come una coppia. Non resta che attendere quindi la prossima mossa dei due diretti interessati.