Miriana Trevisan, dopo il Gf Vip è tornata nel dimenticatoio: com’è costretta a campare oggi

Miriana Trevisan, che cosa fa oggi la splendida ex ragazza di Non è la Rai dopo il GF?

Miriana Trevisan si è fatta ampiamente conoscere, ancora giovanissima, sia dagli addetti ai lavori sia presso il grande pubblico, a Non è la Rai. Il programma di Italia Uno, ha lanciato nel vasto mondo dello spettacolo tantissime showgirl e artiste a tuttotondo come, tra le tante, Ambra Angiolini, Sabrina Impacciatore, Antonella Elia, Antonella Mosetti, Cristina Quaranta e Laura Freddi.

Ed è tra l’altro con quest’ultima che Miriana aveva particolarmente legato e si esibiva per lo più in performance canore. Entrambe poi si sono ritrovate sul bancone di Striscia La Notizia che ha sancito per loro il grandissimo successo, che avevano già conosciuto da ragazzine. Tutte e due sono cresciute molto sia dal punto di vista professionale che umano.

Hanno anche coronato il loro dolcissimo sogno di diventare mamma. Miriana in particolare lo è di Nicola, che è nato il 15 giugno del 2009 ed è frutto del suo amore con il marito Pago, con il quale il matrimonio è finito da tempo. Tuttavia il loro rapporto è molto altalenante ma alla fine i due hanno capito di non poter andare avanti come coppia. Si vogliono molto bene e si vedono per via del figlio in comune.

Miriana Trevisan, dopo il GF è ritornata nel dimenticatoio

Entrambi hanno partecipato al Grande Fratello Vip che da quest’anno, per volere dello stesso Pier Silvio Berlusconi, si chiamerà solo così dal momento che lui non apprezza le aggiunte Nip e/o Vip. Certamente la presenza di Miriana all’interno della Casa Più Spiata d’Italia non è passata inosservata e i suoi fan sono stati felicissimi di poterla rivedere in TV tutti i giorni e a tutte le ore.

Tra l’altro dentro quelle mura lei aveva vissuto un’intensa storia con l’opinionista e influencer Biagio D’Anelli che svariati anni prima si era fatto conoscere proprio grazie alla sua partecipazione al padre di tutti i reality ma nelle sua versione tradizionale. Una volta che la showgirl è uscita dal gioco, la loro relazione è finita. E oggi che cosa fa per campare?

Che cosa fa oggi per campare

Oltre a essere di tanto in tanto ospite di vari salotti televisivi, è richiestissima come modella e testimonial per svariati marchi e numerose realtà. Inoltre è super attiva come presentatrice di molte serate e come attrice. Ha anche scoperto la sua immensa passione per la scrittura. Ad oggi ha pubblicato il romanzo La donna Bonsai nel 2019 e Le Fiabe Colorate di Miriana nel 2013.

La donna è anche super attiva più che mai sui Social, in particolare sul seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ove incanta i suoi estimatori sia con foto sia con video dove mette in luce la sua ragguardevole bellezza e incredibile fisicità. Non per nulla Miriana, a 50 anni, non ha assolutamente nulla da invidiare a una trentenne. Un vero incanto, non c’è che dire.