Alessia Marcuzzi, terribile scoperta in diretta: il suo grande amore beccato con un’altra

Alessia Marcuzzi, la bellissima conduttrice romana ha fatto una terribile scoperta. Si parla senza se e senza ma di tradimento in diretta.

Si sta godendo la sua estate a pieni polmoni Alessia Marcuzzi tra svaghi ma anche tanti allenamenti. Del resto lei è da sempre stata una grande sportiva. Ergo, nemmeno in vacanza vuole rinunciare a tanto sano movimento che è un toccasana sia per il fisico sia per la mente. Certo, indubbiamente Madre Natura è stata molto magnanima con lei, ma lei non se ne è mai stata con le mani in mano.

Si è difatti presa cura di se fin da ragazza, pensando alla pelle del suo viso, che ancora oggi è luminoso e privo di imperfezioni, nonché delle sue chiome che porta lunghe e tendenti al mosso. Ed è anche grazie a questo suo amore per il Beauty che è diventata una valente imprenditrice in tale direzione. Inoltre opera anche nel settore della Moda, altro suo grandissimo amore.

Lo scorso anno poi, per l’immensa gioia dei suoi numerosissimi estimatori, compresi chiaramente quelli della prima ora, è tornata in TV con un programma tutto suo, quale Boomerissima, in prime time su Rai 2. Lei è molto felice perché si farà anche la seconda stagione. Durante le presentazioni dei nuovi palinsesti Rai è stata beccata nuovamente vicina al bel Stefano De Martino.

Alessia Marcuzzi, tradita dal suo grande amore

E così il Gossip su di loro ha iniziato a impazzare ancora una volta. Ora poi lui è tornato nuovamente single dopo l’allontanamento dalla moglie Belen Rodriguez e dunque è caccia grossa per scoprire chi possa essere una sua nuova fiamma. Lei è stata avvistata tempo fa in compagnia del ballerino Jodi Proietti. Ultimamente è stata pizzicata particolarmente vicina all’ex marito Paolo Calabresi Marconi.

Tuttavia i paparazzi non sono riusciti mai a immortalare i due intenti a scambiarsi effusioni. Dunque si è fatta sempre più forte la voce che oggi gli ex coniugi siano semplicemente cari amici. E intanto, come se no bastasse, spunta la notizia da parte di Alessia di un tradimento. Chi l’ha tradita? Il suo grande amore.

La scoperta in diretta

Durante la sua lunga intervista concessa alla splendida Diletta Leotta nel suo seguitissimo format MammaDilettante, la conduttrice romana ha svelato di un fatto che è accaduto tempo fa: ” Ero ospite di Fabio Fazio e a un certo punto Fabio, che sapeva di questa cosa, mi ha detto ‘Scusa ma mi dici dove è tuo figlio adesso?’, ha inizialmente rivelato la bellissima Marcuzzi.

Poco dopo ha aggiunto: ” Mi sono dimenticata per un momento che lui potesse sentirmi o che tutta l’Italia mi stava guardando. Ho guardato e ho detto ‘È nel college e… ops, è nel dormitorio delle donne”. Dunque il suo grande amore, il figlio Tommaso, frutto del suo passato amore con Simone Inzaghi, era in compagnia di una giovane donna e non aveva detto nulla alla sua tanto premurosa mamma.