Niente da fare per Dayane Mello, non la rivedremo mai più: un gesto estremo

Gesto estremo e clamoroso quello della modella Dayane Mello che manda in tilt i suoi fan: lo ha fatto davvero.

Dopo la scelta di mettersi in gioco al Grande Fratello Vip e conquistato così l’affetto del pubblico, Dayane Mello è tornata a far discutere con la sua vita sentimentale che si è rivelata essere sempre particolarmente movimentata.

Già mamma di una bambina, nel corso degli ultimi mesi Dayane è stata associata a più di un flirt con più di un volto famoso. Di recente hanno fatto il giro dei social anche alcune foto che a quanto pare non sono piaciute proprio alla diretta interessata.

Non a caso la Mello si è lasciata andare ad un gesto considerato da molti estremo ma di cui in realtà la modella aveva già parlato in passato.

Dayane Mello, le ultime sulla sua vita sentimentale

La vita sentimentale di Dayane ha sempre regalato clamorosi colpi di scena. Soprattutto nell’ultimo mese hanno fatto discutere alcuni avvistamenti. Alcuni mesi fa si è parlato di una sua ipotetica frequentazione con un calciatore della Serie A. Attraverso alcuni indizi lasciati sui social qualcuno ha ipotizzato potesse trattarsi di un giocatore del Cagliari. Una voce che però la Mello e il diretto interessato non hanno mai confermato.

Diversi giorni fa ha fatto invece discutere una foto con protagonista la modella e Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker. I due hanno preso parte ad un evento dedicato alla moda e dietro le quinte sono stati immortalati l’uno tra le braccia dell’altro. Non è però finita qui perché in queste ore Dayane è comparsa in alcune foto con un noto modello e questo ennesimo flirt ha scatenato la sua reazione clamorosa.

Dayane Mello non ne può più: un gesto shock

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha in queste ore pubblicato alcune foto di Dayane mentre ballava con un uomo in un noto locale della Sicilia. All’inizio il volto della persona in questione è parso a tutti sconosciuto ma in realtà qualche ora più tardi si è scoperta l’identità ossia quella del modello Simone Bonaccorsi.

Il gossip si è inevitabilmente scatenato e questo non ha fatto piacere alla Mello che proprio alcuni mesi fa aveva ammonito i suoi fan che continuavano a contattare i suoi amici per sapere di più della sua vita privata. Per questo motivo questa volta ha deciso di reagire e da diverse ore ormai il suo profilo Instagram risulta disattivato. Non è dato sapere se prima o poi farà ritorno sui social ma al momento sembra decisa a proteggere ancora la sua vita privata.