Ex corteggiatrice porta a galla gravi insulti dopo Uomini e Donne: “Dimagrisci tr**a” | Chissà che ne pensa la De Filippi

Un ex volto noto del dating show Uomini e Donne ha rivelato di alcuni insulti con cui è costretta a fare i conti ogni giorno.

Essere un volto noto ha senza dubbio i suoi risvolti positivi in quanto ti permette di essere riconosciuta ed apprezzata da chi ti segue ed anche di essere vista come un modello da seguire. Allo stesso tempo però non è insolito dover fare i conti anche con gli aspetti negativi.

Tra questi vi è un caso particolare ossia il dover subire le accuse ed i commenti shock degli haters. Sembra saperne qualcosa un noto ex volto di Uomini e Donne ossia l’ex corteggiatrice Chiara Rabbi. La giovane influencer ha portato alla luce il contenuto di alcuni messaggi che riceve in privato ogni giorno. Vediamo nel dettaglio cosa le scrivono e come ha deciso di reagire.

Uomini e Donne, il percorso di Chiara: come sta oggi

Chiara è arrivata nello studio del noto dating show per corteggiare Davide Donadei. I due hanno lasciato insieme lo studio e la loro storia d’amore ha per più di un anno emozionato il pubblico. La scorsa estate i due però si sono lasciati con Davide che ha lamentato di una eccessiva gelosia della Rabbi che dal canto suo ha parlato di alcuni presunti tradimenti.

Dopo mesi difficili e ipotesi di un ritorno di fiamma, Chiara adesso sembrerebbe aver trovato la sua serenità o almeno all’apparenza. Questo perché di recente l’ex corteggiatrice si è lasciata andare ad un durissimo sfogo sui social e questo a causa di alcuni messaggi shock ricevuti con critiche durissime al suo fisico ma vediamo come ha reagito.

Chiara Rabbi, il suo sfogo shock: cosa sta succedendo

L’ex corteggiatrice ha pubblicato su Instagram alcuni commenti arrivati sotto il suo ultimo post e carichi di critiche contro il suo fisico. In merito ha sottolineato: “In questo momento della mia vita amo il mio fisico a differenza di mesi fa che passavo le giornate a pesarmi. Questi messaggi sono deleteri e distruttivi per tutti. Per me che li leggo e per chi mi segue che mi prende come punto di riferimento“.

La Rabbi ha poi rivelato: “Per quanto sia reato ed io abbia i Direct pieni di “dimagrisci tr**a” e per quanto io mi esponga anche con il mio legale, tutto ciò resta impunito. Tutto questo è violenza e va fermata”. Secondo l’ex corteggiatrice si dovrebbero formulare leggi a tutela di coloro che ogni giorno devono fare i conti con insulti terribili.